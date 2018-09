Costruzione di rami intrecciati vicino spiaggia del fratino, chiesta verifica a Capitaneria

Probabilmente è stata fatta dai residenti che in estate popolano il residence vicino, ed è diventata una sorta di “casa” sulla spiaggia per i giochi dei bambini, per avere l’ombra e per lasciare lì sotto, in una sorta di riparo, sdraio e ombrelloni.

E’ fatta di rami intrecciati, di legno e corde, ed è perfino bella da vedere. Ma la domanda è un’altra: è regolare oppure è abusiva? Se lo sono domandati alcuni cittadini che conoscono quella zona prima di tutto perchè ci arriva uno dei pochi accessi liberi alla spiaggia nord di Termoli e poi perchè si trova dalle parti – per intenderci – del residence Pollice, vicino alla spiaggia dove vive e si si riproduce il fratino, uccello particolarissimo e raro.

Un tratto di demanio dunque delicato profilo ambientale. All’inizio dell’estate una cittadina ha contattato la Capitaneria di Porto spiegando che quella cassetta di rami non le sembrava troppo “legale” e chiedendo un sopralluogo per verificare la regolarità di quello che potrebbe anche configurare un abuso, visto che si tratta di demanio e che comunque la struttura viene utilizzata anche per lasciare ombrelloni e attrezzi da spiaggia.

“Purtroppo nessuno è venuto dalla Capitaneria a dare un’occhiata”, e comunque alla fine dell’estate la casetta di rami è ancora al suo posto, spiega la giovane cittadina, che ora ha chiesto un po’ di sensibilizzazione in più attraverso i giornali per avere una spiegazione sulla vicenda e mettere in guardia dal fatto che sebbene poco impattante, la casetta è stata fatta sulla spiaggia adiacente la zona del fratino, una specie protetta. Si può fare?