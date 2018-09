Controlli gratuiti per l’udito: la campagna di prevenzione “Nonno ascoltami” fa tappa a Termoli e Campobasso

In Italia un ultrasessantenne su tre ha problemi di udito: il fattore età incide sulla degenerazione cellulare che si verifica nell’orecchio e questo rende più che mai necessaria la prevenzione.

E’ stata presentata questa mattina in Regione la campagna nazionale contro i disturbi uditivi che si chiama “Nonno ascoltami”.

Due le tappe in Molise: la prima a Termoli domenica 30 settembre (piazza Vittorio Veneto), la seconda a Campobasso domenica 7 ottobre (piazza Vittorio Emanuele). In entrambi i casi verrà allestita una tenda da campo in cui i cittadini potranno fare controlli gratuiti dell’udito.

La campagna di cui Lino Banfi è testimonial è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio ,dal Ministero della Salute e con il supporto dell’Oms.

Quaranta piazze in tutta Italia sono pronte per la nona edizione di “Nonno ascoltami” che si svolge dalla seconda edizione a Termoli e che quest’anno, novità del 2018, farà tappa anche nel capoluogo. Sempre al fine di promuove una nuova cultura della prevenzione e della salute dei cittadini.

Alla presentazione di questa mattina c’erano il governatore Donato Toma, il dottor Michele Vendettuoli, dirigente medico del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, Mauro Menzietti, fondatore di “Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus” e il partner tecnico della campagna Nicola Candeloro.

Nelle tende presenti nelle piazze molisane ci saranno medici sia del Cardarelli che del San Timoteo i quali potranno rinviare il paziente a fare approfondimenti ed esami più specifici nel caso in cui, dalla visita gratuita, dovessero emergere patologie o problemi legati all’udito.