Controlli anti droga, preso con l’eroina: denunciato 32enne

Posti di controllo sulle strade e incremento della vigilanza davanti alle scuole per prevenire atti di bullismo e di spaccio di droga. Il questore di Campobasso ha intensificato le attività di monitoraggio che in questa settimana hanno portato gli agenti della Squadra Mobile a denunciare a piede libero un 32enne campobassano trovato in possesso di 8 grammi di eroina. Lo stesso si è reso anche responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

E non si è mostrato collaborativo con gli agenti neppure M.M. un 23enne del posto denunciato per detenzione abusiva di armi: il ragazzo era in possesso di un tirapugni in metallo e di un proiettile oltre che di un piccolo quantitativo di stupefacenti per uso personale.

Ma sono osservati speciali in questi giorni anche i centri commerciali del capoluogo: poliziotti della Volante hanno beccato due napoletani che si aggiravano tra le auto in sosta nel parcheggio della zona industriale pur essendo già destinatari di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Campobasso che, in teoria, gli avrebbe dovuto impedire di rimettere piede in città per anni tre.

I due sono stati denunciati per inosservanza del provvedimento ed inviati a lasciare Campobasso.