Cinque al Superenalotto, vinti 27mila euro alla ricevitoria di via IV Novembre

Un cinque da oltre 27mila euro al Superenalotto è stato registrato a Termoli sabato sera 8 settembre. Il colpo vincente è stato il frutto di una schedina giocata alla Totoricevitoria Iadanza di via IV Novembre 18b con il Jackpot che è stato sfiorato.

Proprio il Jackpot adesso vale 36,9 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre il Jackpot in Molise non è mai stato centrato.