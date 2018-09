Calcio a 5: sconfitta ‘leggera’ per la Chaminade Campobasso, ko per un punto

Ottima performance per la squadra di calcio a 5 campobassana dello ‘Chaminade’ che difende a denti stretti e fino all’ultimo minuto il titolo nella Coppa della divisione. Una sconfitta non troppo amara per la squadra molisana che ha ceduto il titolo, per un solo punto, agli avversari del Manfredonia guidati dal coach Monsignori.

La prima frazione di gioco termina sul minimo scarto grazie alla rete di Sperendio, autore di una doppietta nella ripresa. Nel secondo tempo la Chaminade Campobasso deve mettere la quinta per inseguire gli avversari. Nonostante il passivo la squadra molisana è riuscita ad andare in rete con i goal di Caddeo, Meneguzzi e Oriente, mentre per i sipontini si registrano le realizzazioni di Boutabozi e Zalacain. Il match termina con un 4 a 3 per il Manfredonia.

I ragazzi della Chaminade saranno impegnati sabato 29 settembre a Chieti sul campo dei teatino per il primo turno di Coppa Italia. Il match della kermesse tricolore precederà di una settimana l’inizio del campionato: sabato 6 ottobre, infatti, i rossoblù, al ‘PalaSelvaPiana’, riceveranno il Cus Ancona, che nel match di Coppa della Divisione ha ceduto, davanti il pubblico amico, per 3-2 contro il Futsal Cobà, squadra marchigiana di serie A2.