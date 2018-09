Bella d’Italia, ragazza di San Martino in Pensilis vince la fascia “Miss moda intimo 2018”

Quinta assoluta su cento ragazze partecipanti a cui si aggiunge la conquista della fascia “Miss moda intimo 2018” al concorso nazionale di bellezza “La Bella d’Italia”. Questi i numeri della bella Chiara Minieri diciottenne di San Martino In Pensilis. Un titolo che permette al Molise di raggiungere un traguardo storico: in 37 anni mai nessuna molisana aveva mai vinto una fascia. Alla finale, che si è svolta a Scalea in Calabria, Chiara ci è arrivata dopo aver superato prima le selezioni provinciali, poi quelle regionali.