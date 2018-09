Per lavoro fa la barista, ma dietro a quel bancone tra caffè, cappuccini e aperitivi sogna di calcare le passerelle internazionali. “Quelle di Roma e Milano” prima di tutto, perchè si parte da casa e poi si spicca il volo verso il mondo. Intanto Carmela Eva Montrone, 19enne di Palata, i suoi piccoli passi li sta facendo e anche se non è ancora arrivata alle lunghe e spettacolari passerelle, ha iniziato a calcare il palco dei concorsi di bellezza. E così questa estate, per la prima volta con il benestare di fidanzato, genitori e quattro fratelli maschi più grandi, si è iscritta al concorso di bellezza “La Bella d’Italia” e lo ha vinto, tanto che rappresenterà il Molise nella finale a Scalea in Calabria il prossimo fine settimana.

Ma per capire bisogna fare un passo indietro nel tempo. Al tempo delle iscrizioni. “Sogno di fare la modella di professione – racconta al telefono qualche giorno dopo la finale molisana e qualche giorno prima di partire per quella nazionale – le mie amiche conoscono il mio sogno e mi hanno spronata a partecipare e a iscrivermi. La mia famiglia, e pure i miei quattro fratelli più grandi, mi hanno sempre sostenuta e così mi sono iscritta, per provare e pure per gioco. Mi sono divertita tanto – aggiunge, mentre si prepara a fare le valigie per partire verso Sud – ed è stata una fantastica esperienza”.

Sabato 8 settembre a Campobasso la finale regionale: una serata ricca di musica, canto e sfilate. Tre abiti da cambiare per altrettanti stili: il costume, classico dei concorsi di bellezza, abito elegante e un abito casual. Sei le ragazze che hanno conquistato una fascia e andranno di diritto alla finalissima. “Io ho vinto il primo posto e ho conquistato la fascia per rappresentare il Molise, sono orgogliosa e felice, è una grande soddisfazione”.

Un metro e settantuno. Capelli castano scuro e occhi castani “che diventano verdi”. Un diploma all’istituto all’Alberghiero e adesso anche una fascia regionale. Ed è solo l’inizio.