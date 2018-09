Bando periferie, lo ‘scippo’ al Molise indigna anche i sindacati: “Soldi dirottati altrove per improbabili promesse elettorali”

Non solo i Comuni ma anche i sindacati di Cgil e Cisl condividono l’allerta lanciata per quello che è stato definito un “furto con destrezza” ai danni degli enti locali. Si sta parlando del mancato finanziamento per le periferie. Il bando da 30 milioni di euro che si sarebbero spartiti Campobasso e Isernia è bloccato a seguito della sospensione dei fondi approvata dal Senato nel mese di agosto che ha bloccato il finanziamento, almeno fino al 2020, degli investimenti destinati alle città e alle aree metropolitane per progetti di rigenerazione riguardanti le periferie.

Dopo la conferenza stampa dei sindaci Battista e D’Apollonio le organizzazioni sindacali spiegano che “a prescindere dalle diverse interpretazioni giuridiche poste a sostegno del provvedimento e contestate da sindaci e amministratori locali, appare anomalo che organi dello stato di livello superiore disattendano un accordo già sottoscritto con i diversi Comuni che peraltro avevano già avviato iter di progettazione, di partenariato e addirittura, in alcuni casi, di realizzazione infrastrutturale con le quote di cofinanziamento”.

Il ritiro del finanziamento ha spinto Cgil e Cisl ad auspicare “una serie di iniziative politiche che portino ad una discussione approfondita nella discussione parlamentare alla camera che si terrà nel prossimo autunno. Dopo gli annunci di rilancio dell’economia e promesse di posti di lavoro, provvedimenti come quelli sopracitati, non trovano alcuna giustificazione andando a colpire a 360° gradi imprese, lavoratori, ordini professionali, amministrazioni locali che dovrebbero essere gli attori principali del rilancio dell’economia. Resta il sospetto che, quello che è stato definito da parte del Presidente dell’Anci “un furto operato con destrezza”, sia solo una mera operazione di spostamento di risorse per dare seguito ad improbabili promesse elettorali annunciate senza la certezza delle dovute coperture finanziarie”.

I sindaci interesseranno, nei prossimi giorni, le proprie strutture centrali per provare a tessere una rete di interesse sulla vicenda essendo coinvolti Comuni e aree metropolitane distribuite sull’intero territorio nazionale.