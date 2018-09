Il basso Molise ancora una volta nel mirino delle bande che derubano le banche con la tecnica della marmotta, l’esplosivo piazzato sul bocchettone del bancomat. Nella notte appena trascorsa infatti, ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello Atm della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno “Mafalda San Salvo”, situata in viale Alcide De Gasperi a Montenero di Bisaccia, nella zona Bivio.

Il colpo è avvenuto attorno alle 3 del mattino mentre il paese era immerso nel sonno. I malviventi sono riusciti a far esplodere il bancomat e a portare via una somma di denaro che per il momento è stata quantificata fra i 5mila e i 10mila euro.

Ingenti i danni alla filiale BCC montenerese che è stata praticamente sventrata all’interno dall’esplosione e che quindi dovrà effettuare in queste ore dei lavori di riparazione. La banca, che si trova non lontano dalla chiesa di San Paolo, peraltro non è dotata di sistema di sorveglianza tramite telecamere.

Tuttavia i Carabinieri della stazione di via Luigi Sturzo hanno avviato le indagini per cercare di arrivare ai colpevoli dell’ennesimo assalto bancomat. Gli ultimi due in ordine di tempo sulla costa molisana avevano visto come vittima la stessa banca, sempre nel luglio scorso, prima a Petacciato su viale Pietravalle e qualche giorno dopo a Termoli, su via Corsica.

