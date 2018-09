Arresti, sequestri e persone salvate: i numeri della Polfer. Impegno no-stop per 3 mesi estivi

Arresti, denunce, sanzioni amministrative e sequestri. E non solo. Nei tre mesi estivi, da giugno a fine agosto, il compartimento della Polizia Ferroviaria Molise, Puglia e Basilicata, in concomitanza con l’esodo e il controesodo che ha visto un numero di viaggiatori particolarmente intenso, ha anche rintracciato 9 persone scomparse, cinque delle quali minorenni. È stato poi salvato un anziano seriamente malato che girovagava sui binari in prossimità della stazione di Barletta.

Complessivamente sono stati effettuati 2175 servizi di vigilanza nell’ambito degli scali ferroviari delle tre regioni, mentre 128 sono stati quelli specifico specifici di antiborseggio sia sui treni che nelle stazioni. Assistenza a persone in difficoltà, senza fissa dimora, che molto spesso utilizzano la stazione come una casa temporanea: sia italiani che stranieri hanno ricevuto aiuto e assistenza anche per richieste di smarrimento bagagli documenti telefoni.

Complessivamente però, dal primo giugno al 31 agosto 2018, sono state controllate e identificate 46421 persone, di cui 6612 stranieri. Sei di questi non avevano una posizione regolare sul territorio nazionale. 25 le persone arrestate, di cui 15 stranieri e 10 italiani. 76 le persone denunciate per la commissione di vari reati, metà straniere e metà italiane.

166 le sanzioni amministrative elevate, mentre sono stati sequestrati complessivamente 108 grammi di droga. La Polizia Ferroviaria per i controlli ha utilizzato anche unità cinofile antidroga e unita antiesplosivo della Polizia di Stato.