Amichevole di lusso per la Chaminade: al PalaSelvapiana arriva la Roma

Chaminade protagonista di un’amichevole di lusso sabato 15 settembre: al PalaSelvapiana arriverà la Roma Calcio a 5, squadra impegnata quest’anno nel torneo di serie A2. L’ingresso sarà gratuito.

“Siamo contenti che avremo modo di ospitare una realtà così importante, come la Roma C5 – ha affermato il vice presidente Domenico Scarnata – Un qualcosa di importante per la città di Campobasso in una delle strutture sportive più belle della regione. L’amichevole contro la Roma deve essere un motivo di vanto per la città e la regione”.

Sarà un modo per sancire il ‘tandem’ con il club capitolino e per lanciare la campagna abbonamenti, ma l’amichevole consentirà di capire lo stato di forma della Chaminade impegnata nel primo confronto di Coppa della Divisione, a Manfredonia, sabato 22 settembre.

“Dal punto di vista tecnico partiamo svantaggiati – ha detto il direttore generale Michele Falcione – anche se non ci interesserà il risultato, bensì disputare un test per verificare a che punto sta la squadra in termini di condizioni. La nostra speranza è quella di riuscire a essere ospiti della Roma, restituendo la visita, andandoci a incastrare negli impegni stagionali, ma soprattutto ci auguriamo che il pubblico sia numeroso, perché parliamo pur sempre di una squadra di categoria superiore”.