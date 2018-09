Campobasso

Amianto a due passi dalla città. L’Arpa chiede la bonifica, la Finanza sequestra il sito e il Comune sta a guardare

In Consiglio comunale si discute del sito inquinato di contrada San Giovanni in Golfo: da oltre 10 anni le fibre in amianto di due capannoni privati si disperdono in aria. Recentemente la Finanza ha sequestrato l'area mentre il sindaco di Campobasso non ha più firmato un ordinanza per lo smaltimento come annunciato lo scorso febbraio.