Unioncamere e camere di commercio italiane promuovo la seconda edizione del premio ‘Storie di alternanza’ con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. L’iniziativa si inserisce nel quadro più generale della promozione di corsi che consentano ai giovani di acquisire competenze più specifiche e spendibili nel mercato del lavoro.

Possono partecipare alla nuova edizione tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti istituti scolastici italiani di secondo grado, al momento dello svolgimento del progetto presentato al concorso. I requisiti sono:

far parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;

aver svolto, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti, Professionisti, Impresa simulata, etc.), documentato da un’apposita scheda tecnica;

realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

Come la precedente, anche la nuova edizione prevede due categorie di concorso (licei e istituti tecnici e professionali) e due sessioni, con candidature possibili, rispettivamente, dal 1° settembre al 19 ottobre 2018 e dal 1° febbraio al 12 aprile 2019, per premiare i percorsi di alternanza realizzati a partire dall’anno scolastico 2017/2018. Le valutazioni saranno date sia a livello locale che nazionale.

In Molise la premiazione è affidata alla Camera di Commercio che assegnerà l’attestato di partecipazione a tutti gli studenti in graduatoria ed una targa ai soggetti ospitanti e alle scuole interessate per i migliori tre video, di entrambe le categorie di istituto scolastico. Alla scuola in cui è iscirtto il gruppo vincitore verranno assegnati premi in denaro: 1000 euro al vincitore, 500 euro al secondo classificato e 250 euro al terzo.

Il bando integrale dell’iniziativa è disponibile a nella sezione “Giovani, orientamento e lavoro” del sito istituzionale della Camera di Commercio. Per informazioni aggiuntive, è possibile contattare gli uffici camerali via mail scuolalavoro@molise.camcom.it e ai numeri di telefono 0874/471556-808.