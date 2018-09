A Foggia, una manciata di chilometri dal Molise, apre un Tempio Crematorio. È il secondo di Puglia dopo quello di Bari e si trova accanto al cimitero, dove entrerà in funzione il 24 settembre rivolto a un target anche molisano. L’impianto crematorio di Avellino, che finora accoglie le richieste locali, sarà soppiantato da questo di Foggia, decisamente più vicino. L’inaugurazione ci sarà mercoledì prossimo: presenzieranno le massime autorità civili e religiose, oltre naturalmente a ingegneri e progettisti.

E’ il segnale, evidentemente chiarissimo, che la cremazione è una pratica sempre più richiesta, che rappresenta inoltre – a detta di molti fra cui sempre più amministratori pubblici – una opportunità utile sia sotto il profilo ambientale (perché si riduce il consumo del suolo) sia dal punto di vista economico, visto l’abbattimento dei costi rispetto alla sepoltura tradizionale.

A questo si aggiunge che la cremazione è stata sdoganata anche dalla Chiesa cattolica e ormai trova piena legittimità praticamente dappertutto anche in Italia, dove a lungo ci sono state resistenze ideologiche nei confronti di questo tipo di pratica.

Da qui anche l’esigenza di allargare i confort” del servizio. Oltre al forno la struttura di Foggia ha una sala video da cui si può assistere al processo di cremazione, uffici per le pratiche burocratiche ed una sala commiato per la cerimonia.

E la Puglia non è l’unica regione che si è mossa in tal senso. Anche in Abruzzo si sta procedendo alla realizzazione di un tempio crematorio. Lo sta facendo il comune di San Salvo, dove è partito l’iter, al netto dei dubbi sulla localizzazione che alcuni non vorrebbero accanto al cimitero comunale. Però un primo passo verso la cremazione è stato fatto con la delibera di dichiarazione di pubblico interesse e pubblica utilità . Se il Project Financing andasse in porto, San Salvo sarebbe la prima città in Abruzzo a dotarsi di questo sistema, sulla scia di altre zone italiane che hanno visto crescere il numero di Tempi Crematori, arrivato a superare quota 75.

Nessuno però in Molise, dove i lavori annunciati per il tempio crematorio di Santo Stefano Sono in netto ritardo. Eppure per la città capoluogo, come per le altre cittadine molisane, quella della cremazione rappresenta al momento l’unica possibilità per ridurre il disagio, sempre maggiore, dei cimiteri al collasso.

Da Campobasso a Termoli i cimiteri stanno praticamente scoppiando. Nella città adriatica le bare restano in attesa anche per settimane prima di venire tumulate, proprio a causa della mancanza di posti disponibili. La realizzazione di nuovi loculi non risolverà completamente il problema, e da questo punto di vista l’ipotesi di un tempio crematorio in Molise potrebbe essere l’unico argine al fenomeno, oltre che una opportunità. Perché, anche a prescindere da questioni di spazio, sono sempre di più le persone che preferiscono questo tipo di “sepoltura” al loculo cimiteriale. E il Molise rischia di arrivare in ritardo anche sulle soluzioni per i defunti.