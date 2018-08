C’è tempo fino al 3 settembre per iscriversi alle prove selettive per i corsi di Infermieristica e Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università degli studi del Molise.

Un’opportunità importante per quanti desiderano diventare infermiere o esperti e competenti tecnici delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro. Professioni queste che, sia nell’area della sicurezza e della tutela della salute, sia nelle diverse filiere di scienze infermieristiche, trovano continue richieste dal mondo del lavoro anche in contesti internazionali.

“UniMol, con il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, è in prima linea nel continuare ad intessere reti di reciproca collaborazione istituzionale in ambito nazionale, europeo e d’oltreoceano nell’area delle professioni sanitarie, ma ancor più nel rafforzare il connubio con tutti gli attori in campo, pubblici e privati, del sistema salute, in tutte le sue sfaccettature socio-assistenziali e di prevenzione, raccordando ed avvicinando in tal modo gli studenti di UniMol, futuri infermieri e tecnici della prevenzione, al comparto, più che mai esteso, occupazionale e professionale”, spiegano dall’Ateneo molisano.

Le prove selettive sono necessarie perché si tratta di corsi di laurea a numero programmato. L’iscrizione deve essere effettuata per via informatica seguendo le istruzioni presenti sul Portale dello studente sul sito www.unimol.it. La scadenza per l’ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” per l’anno accademico 2018/2019 è fissata al 3 settembre e va presentata, entro le ore 12, tramite la procedura on line presente sul Portale dello Studente al quale si accede dalla homepage del sito di Ateneo (www.unimol.it). Entro lo stesso termine del 3 settembre, gli interessati devono anche perfezionare l’iscrizione provvedendo al versamento della quota di partecipazione alla selezione (pari a 55 euro) che può essere pagata in qualunque sportello bancario utilizzando esclusivamente il MAV che la procedura genera al termine del processo di iscrizione al concorso andando sul pulsante “Pagamenti”.

In ogni caso una più ampia informazione relativa al bando, alla procedure amministrative, alle modalità di registrazione e presentazione della domanda e alla relativa prove di ammissione può essere acquisita consultando il seguente link.

Per info: segreteriastudenti@unimol.it