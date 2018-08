Incidente mortale sul trattore: perde la vita un 71enne agricoltore

Un uomo di 71 anni ha perso la vita questo pomeriggio attorno alle 16 in seguito a un incidente avvenuto col trattore mentre era nella propria campagna di contrada Valle Sassano, a San Martino in Pensilis. A.D.G. è morto per un trauma toracico in seguito a una caduta avvenuta per cause in fase di accertamento.

L’anziano non si è infatti ribaltato, ma ha perso l’equilibrio nel tentativo di mantenere sul mezzo un attrezzo che stava trasportando, Purtroppo ogni tentativo di soccorrerlo è stato inutile. Quando l’ambulanza del 118 è giunta sul posto, nelle campagne di San Martino, non c’era nulla da fare. Purtroppo drammi di questo genere sono sempre più frequenti nelle campagne molisane.

Ad accorgersi della tragedia è stato il figlio del 71enne che si trovava nella masseria di casa poco distante dal luogo dell’incidente. Ha subito chiesto aiuto, ma invano. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco da Termoli e i carabinieri del paese. Possibile che il corpo dell’anziano venga sottoposto a ispezione cadaverica, mentre appare improbabile che venga chiesta un’autopsia. La notizia della tragedia, come comprensibile, ha turbato profondamente la comunità sammartinese e tutti coloro che conoscevano il 71enne.