Torre Tornola nella sporcizia, percorso fra rifiuti e bottiglie di birra

Ancora scene di inciviltà in uno dei punti pregiati del panorama marino termolese. Si tratta di Torre Tornola, antica costruzione che sorge attaccata al muraglione del Borgo vecchio di Termoli, lungo la passeggiata Di Bitonto, meglio conosciuta come passeggiata dei Trabucchi.

Lì qualcuno ha lasciato un tappeto di rifiuti, fra cartacce, lattine e soprattutto bottiglie di birra in quantità. Uno spettacolo indegno per quello che dovrebbe essere posto privilegiato per il turismo e che invece, come tutta la passeggiata, è spesso lasciato al degrado e all’inciviltà.

La speranza è che la Teramo Ambiente intervenga quanto prima per ripulire l’intero tratto pedonale che collega il porto e il lungomare Cristoforo Colombo.