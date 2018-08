Una scena impressionante nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 agosto, all’altezza del bivio di Larino sulla Statale 647, la Bifernina. Un autoarticolato carico di casse di pomodoro raccolto in un appezzamento di proprietà di un larinese si è inclinato pericolosamente, perdendo aderenza con la strada sterrata troppo stretta per consentire la manovra di svolta verso la strada principale.

Il carico di pomodori è finito in gran parte nella scarpata: la cassette impilate si sono rovesciate tra il ciglio della stradina e la vegetazione in una specie di effetto domino, mentre gli ortaggi rossi sono rotolati sulla terra, andando distrutti.

Il carico era diretto a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, per essere lavorato in una azienda campana. Il tir, sbilanciato rispetto al suo asse e pesantissimo, è stato rimesso in strada a fatica con con l’aiuto di un grosso trattore che ha fatto da traino: in serata, dopo alcune ore, l’intervento di recupero è terminato e il mezzo ha ripreso il viaggio.

Una parte delle casse di pomodoro è stata salvata da un intervento d’urgenza: l’agricoltore, l’autista e un paio di aiutanti arrivati per dare mano forte hanno legato le cassette al veicolo con corde e cinghie. L’incidente è avvenuto molto probabilmente per una leggerezza del camionista, proveniente dalla Sicilia, che non conoscendo la zona non ha tenuto conto delle indicazioni del coltivatore larinese il quale gli aveva sconsigliato di fare quella manovra perchè la strada è troppo stretta. Non è infatti il primo incidente del genere che si verifica in quello stesso punto di svolta.