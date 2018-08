36 ore dopo il violento sisma di magnitudo 5.1., dopo la grande paura e l’organizzazione dei primi soccorsi, è iniziata la vita nelle tendopoli allestite nei paesi più colpiti dal terremoto. Quasi tutti hanno trascorso qui la notte, dove si convive con lo sciame sismico. All’una di notte il ritorno della paura. La terra è tornata a tremare: 3.3 la magnitudo della scossa registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alle 5.25 una replica di 2.9. Epicentro a Montecilfone in entrambi i casi.

Questa volta, per fortuna, non ci sono stati morti nella terra che da 16 anni piange per gli ‘angeli’ di San Giuliano di Puglia. Ma non per questo la situazione è meno grave: lo dimostra il numero di sfollati. Ci sarebbero 40 edifici inagibili. E poi c’è ancora l’incognita sul viadotto Liscione. Da Palazzo Chigi c’è dunque attenzione al sisma del Molise, almeno secondo quanto emerge dalle parole di uno dei suoi principali rappresentanti. “Se serviranno interventi economici, il Governo farà la sua parte”, le parole che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha rilasciato a Telemolise e riportate dall’Ansa. “Qualsiasi cosa servisse, ci sono e ci siamo”.

A GUGLIONESI 150 SFOLLATI, MA POTREBBERO AUMENTARE

La tendopoli di Guglionesi, dove è stata istituita l’unità di coordinamento dei soccorsi della Regione Molise e della Protezione civile, è quella più grande: allestita davanti il campo sportivo comunale, accoglie il maggior numero di sfollati. 150 persone, coloro che hanno dormito nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 agosto. La metà degli sfollati. Ne sono 300 in totale: non solo a Guglionesi, ma anche a Montecilfone, Palata e Castelmauro, come riferito dal funzionario della Protezione civile Angelo Del Gesso. Qui le sue dichiarazioni.

Tuttavia, il numero degli sfollati nella tendopoli di Guglionesi destinato ad aumentare. Si stima che stasera saranno circa 250 le persone alloggiate nelle tende della Protezione civile. Intanto la Regione Molise ha stanziato 100.000 euro per la primissima emergenza, comprensiva anche di vitto per quanti non sono rientrati nelle rispettive abitazioni.

DISAGI E PRIME DIFFICOLTA’: MANCANO I VIVERI

A Guglionesi le tende della Protezione Civile ospitano ognuna una decina di residenti le cui abitazioni sono inagibili oppure come nella gran parte dei casi presentano piccole crepe e lesioni che nell’attesa delle verifiche non consentono un sereno rientro a casa. Qui la testimonianza di una coppia che da due giorni vive in tenda. I volontari e la Protezione Civile sono operativi 24 ore su 24 per garantire assistenza a quelli che tecnicamente si definiscono sfollati, sfollati a tutti gli effetti visto che non è ancora chiaro quando come e se potranno fare rientro a casa. Molti si trovano qui anche per paura, come la scorsa notte: è stato preferito il sedile dell’auto ad abitazioni considerate non sicure così si vive in tenda per riuscire a trascorrere una notte con maggiore serenità, specialmente per chi ha bambini piccoli.

Quella di Guglionesi è anche la tendopoli più organizzata del territorio, nella quale vengono serviti quotidianamente circa 200 pasti sia a pranzo che a cena, oltre alla colazione. E qui dovrebbero arrivare nelle prossime ore anche persone da comuni molisani vicini all’epicentro che presentano alcune criticità in relazione a determinati edifici. Si parla anche di accogliere quattro persone che arriveranno da Torremaggiore, in provincia di Foggia, dove il terremoto è stato avvertito e ha anche causato piccoli danni.

Tre tende invece sono destinate ai volontari della Misericordia ed alla guardia medica anche se, come confermato dal funzionario della Misericordia Cesare Agamantino, “laddove l’emergenza cresca noi dormiremo fuori e lasceremo il posto ai residenti”. Gli animi sono sereni. “Ci aiutiamo a vicenda e siamo collaborativi”.

A Guglionesi è stata allestita anche la mensa, ma iniziano a scarseggiare i viveri: latte, pane e carne in particolare.

“Abbiamo bisogno di viveri – l’appello del sindaco Mario Bellotti – Chiunque voglia aiutarci sarà ben accetto”. Qui le sue parole.

EDIFICI INAGIBILI: CHIUSO IL PEDAGOGICO, SARA’ ABBATTUTO IL VECCHIO MUNICIPIO DI PETACCIATO

Ancora non c’è una stima esatta degli edifici inagibili, si dice che potrebbero essere quaranta. Un dato che ancora non trova conferma nei massimi rappresentanti istituzionali che stanno gestendo l’emergenza. Ma qualche certezza già c’è.

Il sindaco Mario Bellotti di concerto con i vigili del fuoco, con i quali ha avuto una lunga riunione in Municipio terminata intorno alle 12:30 ha disposto una serie di sopralluoghi e verifiche tecniche, con l’ausilio di ingegneri regionali, su tutti gli edifici scolastici di Guglionesi. Il problema principale, come era già emerso nelle ore immediatamente successive alla scossa del 16 agosto, riguarda l’Istituto Pedagogico, che per i prossimi mesi e fino a quando non saranno effettuati i lavori necessari di manutenzione, resterà chiuso. Ora si sta valutando la migliore soluzione per spostare gli studenti della scuola presso altri stabili, di cui Guglionesi dispone.

Inoltre, due edifici nel centro storico sono considerati inagibili e nelle prossime ora il primo cittadino firmerà l’ordinanza. Infine, fa paura il ‘mostro’: palazzo Vernucci, un palazzone che già ha avuto seri problemi. Si teme che possa crollare e finire su alcune abitazioni vicine.

A Petacciato sarà abbattuto il vecchio Municipio. E forse potrebbe avere lo stesso destino il serbatoio di Montecilfone. Stamattina è stato svuotato dall’acqua: quella torre pericolante è un rischio per il paese. In paese giovedì 16 agosto è crollata una casa per fortuna disabitata, qui il video.

Due sono, invece, le ordinanze di sgombero predisposte a Larino. “Riguardano delle abitazioni rurali nei pressi della diga del Liscione – spiega il sindaco Pino Puchetti -. Valuteremo nelle prossime ore se predisporre delle tende oppure trovare per le famiglie una situazione nelle case dello Iacp”. I vigili del fuoco hanno riscontrato una trentina di casi gravi, molto critici che “nelle prossime ore, con i tecnici della protezione civile, saranno valutate: capiremo l’entità del danno – continua Puchetti – e agiremo di conseguenza”. “Non ci sono sfollati” precisa il sindaco ma solo “tanta gente che per paura dorme fuori, in macchina”. L’ufficio Coc in queste ore sta raccogliendo le richieste di controllo dei cittadini che nelle prossime ore saranno verificate.

ALLERTA SCIACALLI NEI PAESI DEL SISMA

E poi è scattata l’allerta sciacalli. Nelle scorse ore sono state notate alcune persone che, spacciandosi per volontari, giravano per le varie postazioni e per le abitazioni sfollate. Per questo il questore di Campobasso Mario Caggegi, in accordo con la Prefettura, ha pianificato particolareggiati servizi di ordine, sicurezza e soccorso pubblico nelle aree colpite dal terremoto.

La Polizia di Stato coadiuvata dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Campobasso e con l’ausilio di personale di rinforzo aggregato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Roma) – Reparti Mobili/Battaglione Carabinieri e Reparto Prevenzione Crimine di Pescara – sta effettuando servizi di vigilanza e di controllo nei comuni di quel territorio, Montecilfone – Guglionesi – Tavenna – Palata – Larino e Guardialfiera, nell’intero arco temporale delle 24 ore, al fine di reprimere reati contro il patrimonio e la persona – come lo “sciacallaggio” – nelle abitazioni abbandonate dopo il sisma e assicurare il regolare svolgimento delle attività di soccorso e di quelle tecniche in corso.

“Si invita la popolazione colpita dal sisma – l’appello della Questura – a segnalare qualsiasi circostanza sospetta o di pericolo che riguardi la sicurezza pubblica ai numeri di emergenza 113/112 oppure ai dispositivi delle Forze di Polizia presenti sul posto”.

CHIUSI I CONTROLLI SULLA DIGA DEL LISCIONE, TOMA: “NON CI SONO CRITICITA’”. VERIFICHE SUI VIADOTTI

Non solo gli sfollati, ma anche le infrastrutture. Un’emergenza nell’emergenza che la Regione Molise sta monitorando costantemente. “La situazione per ora è sotto controllo, i nostri tecnici della Protezione civile e le nostre squadre sono all’opera”: è il governatore Donato Toma a fare il punto della situazione. “Tutte le esigenze espresse dai sindaci sono state soddisfatte e saranno soddisfatte velocemente quelle non soddisfatte”.

La prima buona notizia della giornata riguarda la diga del Liscione: oggi – 18 agosto – sono finiti i controlli. “E’ in sicurezza, non ha criticità”, conferma il capo della Giunta regionale. Invece sui viadotti Molise 1 e Molise 2 del viadotto “stiamo effettuando riscontri approfonditi. Per ora i controlli in acqua sono risultati positivi, non è stata registrata alcuna criticità. Ma continuiamo a farli: oggi in dotazione al personale Anas c’è anche una nuova macchina che consentirà verifiche più approfondite. Se i riscontri saranno positivi – conclude cauto Toma – entro lunedì potrebbe riaprire”.

CONTROLLI IN CORSO: IL PRIMO BILANCIO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il primo report sui danni provocati dal terremoto è fornito dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso, che in questi giorni stanno lavorando alacremente. In supporto sono arrivati anche funzionari delle regioni limitrofe. 134 gli interventi già effettuati in 18 comuni della provincia di Campobasso.

“Se non ci saranno altri eventi sismici, contiamo di completare le verifiche entro 3-4 giorni”, ha dichiarato a Primonumero il comandante Cristina D’Angelo.

Le maggiori criticità a Guglionesi e a Larino (rispettivamente 64 e 31 interventi), con la rimozione nel primo caso di edifici danneggiati dal sisma. 21 interventi nella città di Termoli. Ma quello che stupisce forse è che nell’elenco dei centri in cui è stato richiesto l’intervento dei pompieri compaiano anche Montagano e Monacilioni, due centri compresi nel cratere del terremoto del 2002, ma anche paesi come Mirabello Sannitico e Riccia, piuttosto distanti dall’ epicentro dello scorso 16 agosto.

URURI: LESIONI IN MUNICIPIO E NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA

Diversa la situazione a Ururi e Larino. Qui il terremoto non solo si è fatto sentire ma ha lasciato il segno. “Non abbiamo fatto nessuna ordinanza di sgombero – spiega Raffaele Primiani, sindaco di Ururi – però ci sono 60 richieste di sopralluoghi e in più anche gli edifici pubblici hanno subito lesioni che necessitano di controlli tecnici”. In particolare l’ultimo piano della sede comunale e la palestra scolastica. Inoltre, altre lesioni si sono registrate “nella Chiesa madre e nell’altra chiesa in disuso: tanti calcinacci caduti e qualche lesione che meritano di essere verificate”, spiega Primiani. Controlli che saranno effettuati anche “nella casa famiglia” oggetto di lesioni. Gli uffici comunali sono aperti per qualsiasi informazione e richiesta, mentre l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione il campo sportivo per i cittadini che non vogliono dormire a casa. Analoga iniziativa è stata intrapresa dall’azienda agricola ‘Aurora’ che ha messo a “disposizione il piazzale antistante l’azienda e qualora ve ne fosse bisogno i propri servizi igienici” sottolinea e ringrazia Primiani.

ACQUAVIVA: A RISCHIO LA CHIESA E LA CASA CANONICA

Ad Acquaviva e Palata, dove si sono registrati il maggior numero di problemi e disagi, i sindaci sono in riunione con i tecnici dei rispettivi Comuni per procedere alle continue verifiche e per prendere le decisioni. Ad Acquaviva il sindaco ha riunito gli esperti e il resto dell’Amministrazione per organizzare le segnalazioni, arrivate in grande quantità, oltre 150 al momento, e per stabilire l’ordinanza con cui si decide di chiudere la casa canonica e la chiesa. “Sono le uniche strutture religiose che abbiamo e dobbiamo decidere come poter risolvere il problema anche perchè bisogna trovare un edificio dove poter ospitare le messe in vista delle domeniche e della festa di fine settembre“. Anche a Palata continuano ad arrivare richieste di controllo delle abitazioni. “La situazione è difficile – commenta il sindaco Michele Berchicci – continuiamo a controllare e a rispondere alle richieste”. Per adesso in entrambi i paesi non si registrano famiglie sfollate e costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

A Mafalda solo qualche richiesta di controllo delle abitazioni private, mentre sono stati controllati nelle ore scorse gli edifici pubblici. In paese, come conferma il sindaco Egidio Riccioni, la situazione è tranquilla e non ci sono emergenze, nemmeno ordinanze di sgombero. Nelle prossime ore continueranno anche i controlli per le verifiche. A Petacciato la notte scorsa i cittadini hanno dormito nelle loro case, dopo la notte trascorsa per 80 auto al campo sportivo del paese messo a disposizione. “Ieri abbiamo aperto il Coc – conferma il sindaco Roberto Di Pardo – abbiamo controllato le case con i tecnici e non ci sono danni gravi, la popolazione è rientrata a casa. L’unica struttura a rischio è il vecchio Municipio che a questo punto è da abbattere, ho già provveduto a fare richiesta, è un pericolo. Ringrazio intanto l’assessore Cavaliere che ieri mattina alle 4 è arrivato per un sopralluogo e la Protezione Civile che ci ha messo a disposizione due tende e dieci brandine, ma non sono state utilizzate”.

PORTOCANNONE, CASA VERSO LO SGOMBERO. CONTROLLI NELLE SCUOLE A S. MARTINO

Tanta paura, alcune segnalazione negli uffici C.o.c. (centro operativo comunale) e per ora nessuno sgombero. Questa è la prima stima ufficiale che accomuna le comunità di Campomarino, Portocannone e San Martino in Pensilis.

“Dopo i primi controlli effettuati, subito dopo le scosse di terremoto – commenta Gianfranco Cammilleri, sindaco di Campomarino – non è stato riscontrato nessun danno strutturale alle abitazioni. Stessa situazione per gli edifici pubblici”. In comune è stato attivato l’ufficio C.o.c. dove i cittadini potranno fare richiesta di un ulteriore controllo. “Questa mattina sono pervenute alcune richieste di controllo – continua Cammilleri – che faremo con i tecnici nelle prossime ore”.

Situazione analoga a San Martino in Pensilis dove non è stata effettuata nessuna ordinanza di sgombero a fronte di una ventina richieste di controllo. “Fortunatamente la situazione è abbastanza tranquilla – afferma il primo cittadino Massimo Caravatta – abbiamo fatto un primo controllo dal quale non risultano danni gravi da avviare procedure di sgombero”. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori controlli con i tecnici comunali e regionali sia “agli edifici pubblici, scuole in primis, che ai cittadini che ne hanno fatto richiesta”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci. “Ad ora, e speriamo che la situazione non cambi, dopo un prima verifica sembra che non ci siano danni strutturali”. Anche nel piccolo paese arabesche diverse son le richieste arrivate in comune per una verifica più specifica alle abitazioni “cosa che faremo nelle prossime ore con i tecnici”. Controlli che saranno estesi anche negli edifici pubblici. In via precauzionale, molto probabilmente, si deciderà “di optare per un‘ordinanza di sgombero per una abitazione molto vecchia per via di una forte criticità”, la decisione sarà presa nelle prossime ore. Resta aperto il campo sportivo per chi vorrà dormire fuori la notte.

A CASTELMAURO IN ARRIVO LE TENDE. VERIFICHE TECNICHE PER LA SCUOLA DI TAVENNA

Molta la gente che ancora dorme in macchina a Castelmauro dove per ora non risultano essere state fatte ordinanze di sgombero. Tuttavia in tantissime abitazioni sono iniziate le verifiche “tecniche che ci permetteranno di capire e valutare l’entità dei danni” spiega il sindaco Angelo Sticca. In giornata, inoltre, dovrebbero arrivare le tende della Protezione Civile regionale che saranno messe a “disposizione di quei cittadini che non vogliono rientrare a casa per la notte”. Le tende verranno posizionate negli spazi dei due impianti sportivi cittadini che sono provvisti di illuminazione e servizi igienici.

A Tavenna le tende son già presenti, invece, nel campetto polivalente della villa comunale. Ospitano due famiglie, sei persone. “Le loro abitazioni – spiega il sindaco Simone Spadanuda – hanno subito diverse lesioni e così abbiamo optato, in via precauzionale, di farli evacuare nell’attesa di una verifica tecnica che ci consenta di dire se possono o meno rientrare a casa”. Complessivamente sono una ventina gli edifici privati in attesa di verifica da parte dei tecnici della Protezione civile. A questi si devono aggiungere anche alcuni edifici pubblici quali la scuola e la stessa sede comunale.

LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI PAESI

A San Giacomo nessuna situazione grave. Subito dopo le scosse del terremoto, il sindaco Costanzo Della Porta ha istituito in Comune il Coc per iniziare i controlli grazie al supporto di architetti, ingegneri e geometri volontari che hanno offerto le loro competenze e conoscenze per mettersi a disposizione della popolazione e del sindaco. Insieme ai tecnici e ai dipendenti del Comune, gli esperti hanno controllato immediatamente i luoghi pubblici a partire dalla scuola per poi arrivare al centro sociale, luogo di aggregazione del paese, e il Comune. Al momento non sono state emesse ordinanze e nessuno è costretto a dormire fuori casa perché sfollato. Nelle prossime ore con i tecnici Iacp si procederà anche a controllare le case relative. In paese solo una casa lesionata con il terremoto del 2002 e disabitata da anni è stata transennata per sicurezza. “Le emergenze a San Giacomo non ci sono – spiega il primo cittadino al telefono – stiamo controllando ma la situazione è sotto controllo, non ci sono lesioni o pericoli. Stiamo seguendo tutto”.

Anche a Termoli la situazione è sotto controllo e non si sono registrati casi limite. Le ordinanze di sgombero non sono state firmate dal sindaco Angelo Sbrocca e nessuno è rimasto fuori casa. Nelle scorse ore era circolata la voce di una serie di interventi urgenti al borgo antico della città. Subito smentite anche tramite la pagina facebook del Comune. “Qualcuno – si legge – in queste ore di notizie che si accavallano, ha detto che il Borgo di Termoli ha subito danni e crolli e sia transennato e chiuso. Non è così. Il nostro borgo, la nostra città, sta bene, magari con il cuore un po’ impaurito, ma confortato da tanta bellezza. Grazie a tutti voi che anche da lontano, continuate a sostenerci e ad amare Termoli”, il messaggio postato sulla pagina a corredo di un video che testimonia come al borgo antico non ci siano pericoli. Intanto la notte scorsa i termolesi sono rientrati in casa, dopo la notte trascorsa all’aperto, in auto nei pressi delle abitazioni o nei luoghi più aperti, come piazza del Papa. Nella giornata di ier,i 17 agosto, la squadra dei Lavori Pubblici del Comune di Termoli ha effettuato ulteriori sopralluoghi in tutte le scuole di competenza comunale ed edifici pubblici compresi gli asili nido e la Casa di Kore. In nessuna delle scuole, né tantomeno negli edifici pubblici, sono state riscontrate lesioni dovute alle scosse di terremoto dei giorni scorsi e non è stato necessario alcun intervento.