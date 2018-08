Tennis, trofeo Ciak: Santilli è il favorito, sconfigge Bottalico

Con le vittorie nell’ordine di Adamo Casolino (Pol. San Martino) e Francesco Sentinella (T.C. Torremaggiore), il tabellone principale è ora completo: la terza edizione del “Regione Molise” trofeo Ciak, avrà tra i big ben due rappresentanti locali. Casolino (4-3) aveva già centrato questo obiettivo l’anno scorso, Giuseppe Boccardi (4-3) è invece la novità. In questi primi giorni della seconda settimana di gare, gli organizzatori contano di chiudere il quadro del primo turno (due incontri, peraltro, sono stati già disputati). E’ andato fuori dai giochi il foggiano Michele Bottalico (3-3) sconfitto dal pariclassifica Michele Santilli (C.T. Castel di Sangro).

Si procede adesso con una certa serenità dopo le apprensioni dei giorni scorsi dovute al meteo ed alle forti scosse di terremoto avvertite in maniera nitida anche a San Martino: se non dovessero esserci più problemi, il dottor Mario Di Pietro sistemerà i quarti di finale mercoledì per lasciar spazio, poi, alla chiusura della sezione intermedia di quarta categoria. Qualche dubbio se lasciare la finalissima domenica pomeriggio come preventivato o addirittura anticiparla a sabato.

Nei penultimi atti del tabellone di qualificazione doppia sfida Puglia-Molise o per meglio dire Torremaggiore-San Martino in Pensilis: nella parte alta si contenderanno un posticino in finale Pierluca Impagantiello e Giuseppe Boccardi. Nella parte bassa, invece, si sfideranno Francesco Sentinella e Adamo Casolino.