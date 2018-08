Tennis, parte il torneo Regione Molise, 34 gli iscritti. Metà sono di serie C

Era previsto domani l’avvio della terza edizione del “Regione Molise”, trofeo Ciak di San Martino in Pensilis, invece l’organizzazione ha pensato di piazzare un incontro inaugurale oggi pomeriggio 11 agosto. Il campobassano Marco Folchi, 4-3 con in tasca già la promozione tra i 4-2, sfiderà Leonardo Ricciuti 4-4 dell’A.T. Termoli. L’entourage di Silvio Santoianni ha dovuto rassegnarsi alla perdita di Giovanni Mite che era tra i più richiesti in basso Molise. Lo stesso atleta ha fatto sapere di non essere disponibile nel periodo in questione.

Il parterre rimane comunque ricchissimo. L’altra novità è rappresentata dal giudice Arbitro nazionale a cui è stato affidato il torneo. Marina Bellomo, responsabile del settore arbitrale molisano, ha designato Mario Di Pietro di Montenero di Bisaccia come Giudice di gara delle due settimane sanmartinesi. Archiviata la questione Mite, i numeri sono adesso definitivi: 34 gli iscritti e ben 17 i giocatori di serie C presenti in lista.

Sette, infine, sono le regioni rappresentate. Fino a domenica prossima in azione i giocatori di “quarta categoria”, poi tutti i big in campo. “Sono soddisfatto – ha detto Silvio Santoianni – il nostro torneo sta diventando tra i più importanti in regione. Soltanto tre anni fa non avrei neppure immaginato un successo di questo tipo”.