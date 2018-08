Seicentomila euro per la formazione e l’istruzione: pubblicato l’avviso regionale

Con delibera 405 dello scorso 9 agosto la giunta regionale ha emanato il bando per la presentazione di progetti volti a realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2018-2019.

Lo ha fatto sapere l’assessore all’Istruzione, Roberto Di Baggio, il quale spiega anche brevemente le finalità e i contenuti dell’avviso pubblico.

Gli Istituti Professionali e le Agenzie Formative della regione Molise possono presentare proposte progettuali che, previa apposita valutazione da parte di un’apposita Commissione formata da persone competenti in materia di istruzione e formazione professionale, andranno a costituire l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico, in relazione alla dotazione finanziaria che ammonta a quasi 600.000 euro, destinato ad essere incrementato con ulteriori stanziamenti dedicati.

L’avviso pubblico è basato su principi volti a sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione dei nostri giovani in modo da contrastare l’abbandono scolastico e contemporaneamente favorire la collocazione nel mondo del lavoro, sia in termini di lavoro dipendente che di autoimprenditorialità, assolvendo agli obblighi formativi. Diversi sono i percorsi previsti e diversi gli ambiti cui il bando si rivolge, essendo aperto sia alle Agenzie Formative del territorio che agli Istituti Scolastici della regione, anche associati in forma di ATI, in modo da ottimizzare le risorse umane, strumentali e logistiche.

Sul sito istituzionale della Regione Molise, www.regione.molise.it, sono pubblicati tutti gli atti di riferimento, compreso il modulo di domanda da utilizzare e le modalità e i termini di presentazione.

Viva soddisfazione per l’assessore Roberto Di Baggio che, reduce da una visita lampo in Emilia Romagna, dove ha potuto confrontarsi con realtà italiane all’avanguardia in tema di istruzione, alternanza scuola-lavoro, un altro capitolo fondamentale del panorama del mondo scolastico, ha dichiarato: “Il lavoro che stiamo svolgendo va nella giusta direzione. Ho potuto constatare che siamo sulla buona strada, stiamo avviando progetti che sono in linea con l’andamento del nuovo modo di offrire istruzione e formazione ai ragazzi. Grazie a molti contatti che ho intavolato con diverse regioni italiane, anche attraverso la Commissione Istruzione alle cui sedute il Molise è sempre presente, stiamo creando una rete per inserire il Molise nei circuiti nazionali e contemporaneamente acquisire tutte le notizie utili per replicare anche nella nostra regione iniziative già collaudate altrove. Abbiamo buone risorse economiche che bisogna saper sfruttare, anche in tempi ridotti e ce la metteremo tutta affinché non accada di vedere film già visti, ovvero finanziamenti non utilizzati a danno della collettività. Non è semplice, di lavoro da fare ce n’è tanto, ma per fortuna non ci spaventiamo e credo ci siano tutte le condizioni per riuscirci”.