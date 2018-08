Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials Confsal, Fsi-Usae e la Rsu aziendale richiedono la costituzione di un “Tavolo di Crisi permanente inter-istituzionale per meglio fronteggiare le varie emergenze, e per sollecitare soluzioni tempestive atte a superare le numerose problematicità, ed eliminare così inefficienze, sprechi, disservizi e le continue violazioni delle norme contrattuali” nel comparto della sanità regionale.

La richiesta arriva a margine dell’incontro tenutosi, lo scorso 31 luglio, tra i rappresentanti delle sigle sindacali e la Direzione strategica dell’azienda sanitaria regionale. Un incontro ritenuto dai sindacati “inconcludente e sotto molti aspetti deludente”. Le parti sociali mettono in evidenza “le grandi difficoltà e gli enormi disagi che quotidianamente i lavoratori affrontano nel gestire le proprie attività assistenziali, dovuti ai carichi di lavoro eccessivi, non più sopportabili, che li espongono continuamente a gravi rischi per la tutela della propria salute e sicurezza e per quella degli utenti, non essendo messi nelle condizioni di poter meglio gestire eventi rischiosi, con conseguenze talvolta anche drammatiche”. Il tutto senza dimenticare i “ritardi e i continui rinvii sulla determinazione del fabbisogno reale di personale e del perenne stato di incertezza in cui versa tutta la sanità molisana”.

Congiunti, inoltre, i sindacati rimarcano le gravi criticità esistenti nei presìdi ospedalieri e territoriali che necessitano di una sostanziale riorganizzazione dei servizi “attraverso il potenziamento della dotazione organica e la definizione dei reali fabbisogni di personale e dei mezzi necessari a garantire i Lea, focalizzando l’attenzione non più sui costi e sui tagli ma sugli investimenti da effettuare a favore di servizi sanitari efficienti e di qualità da offrire ai cittadini”.

Un richiamo all’Asrem e alla Regione Molise sulle “rispettive responsabilità sia per la salvaguardia della tutela della salute dei cittadini sia per il rispetto e la garanzia dei diritti contrattualmente riconosciuti ai dipendenti”.