Ritrovata la donna scomparsa da Chieuti che cercavano anche in Molise: sta bene

Aveva fatto perdere le sue tracce da martedì e ieri sera, 22 agosto, Amelia di Carlo è stata ritrovata. La donna di Chieuti, che ha 56 anni, sta bene: si trovava in un uliveto poco distante dal centro del paese.

Le ricerche erano state estese anche in Molise dove si temeva la signora, che ha problemi psichici, potesse essere arrivata. E invece dal giorno dell’allontanamento dalla casa della sorella con la quale vive la di Carlo non aveva percorso poi così tanta strada. Riuscendo però a far temere il peggio.

Le campagne di Chiueti e di Serracapriola erano stare battute a lungo dai carabinieri fino al provvidenziale ritrovamento possibile grazie alla segnalazione di un passante.