Portano la residenza a Fornelli per pagare poco l’assicurazione: cinque denunciati per truffa

Avevano portato la residenza a Fornelli per pagare meno la rata dell’assicurazione. Ma loro, i cinque campani denunciati dai carabinieri, in Molise non ci vivevano e risultavano intestatari di un paio di veicoli a testa.

A scoprire il raggiro i militari della stazione di Colli al Volturno che a seguito di un controllo hanno ricostruito la falsa anagrafica ottenuta solo allo scopo di poter avere un trattamento dall’assicurazione di gran lunga più conveniente rispetto ai prezzi applicati in Campania dove – e cosa nota – i prezzi delle compagnie per assicurare macchine e motorini sono altissimi a causa del rischio, molto più elevato di subire un furto, un danneggiamento o di rimanere coinvolti in un incidente stradale.

Un fenomeno diffuso e molte volte scoperto dai carabinieri che, come in questo caso, hanno denunciato cinque soggetti che ora dovranno rispondere dei reati di falso in atto pubblico commesso da privati, falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale e truffa aggravata.