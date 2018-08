Inaugura martedì 7 agosto la 16° edizione di MoliseCinema a Casacalenda, che si concluderà domenica 12 agosto.

Nella giornata d’apertura si inizia con “Percorsi”, il concorso sui corti italiani. Al Cinema Teatro a partire dalle 18 saranno proiettati 19’35’’ di Adam Selo, Massimino di Pierfrancesco Li Donni, Happy Hour di Fabrizio Benvenuto, Nina di Mario Piredda e Così in terra di Pier Lorenzo Pisano.

Uno degli eventi in programma e tra i più attesi è la mostra di immagini inedite, a 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, di Mario Maffei sul backstage de La Grande Guerra, capolavoro di Mario Monicelli, di cui Maffei è stato aiuto regista nel film che nel 1959 vinse il Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia. La mostra, a cura di Lucia Baldini, racconta il “dietro le quinte” del film interpretato da Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Silvana Mangano, e sarà accompagnata da un libro su Maffei presentato dal regista Daniele Costantini. Le foto della mostra si collegano all’immagine scelta per il manifesto 2018 del Festival, che ritrae Silvana Mangano ne La Grande Guerra (foto di Sergio Strizzi). Per l’occasione, alle 21 in Arena piccola seguirà la proiezione del film di Monicelli.

Sempre in Arena, alle 20,30, per “Girare il Molise” ci sarà la proiezione del documentario C’era una volta la terra di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti, il film dedicato allo scrittore molisano Francesco Jovine, con la voce narrante di Neri Marcorè.

Alle 22 spazio invece al concorso per lungometraggi “Paesi in lungo” con la divertente commedia Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone. Ad accompagnare il film ci sarà il regista Giancarlo Fontana.

Per la consueta Terrazza dei libri appuntamento alle 22,30 nel Cortile del Bar Kalena con il poeta Franco Arminio che presenterà la sua ultima raccolta Resteranno i canti edita da Bompiani, con la partecipazione della giornalista e scrittrice Valentina Farinaccio.

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

