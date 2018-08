Miss Italia, elette le prime due prefinaliste del Molise

Numerosissimi spettatori composti da residenti, turisti italiani e stranieri hanno affollato la piazza principale di Guardialfiera, giovedì 9 agosto, per assistere alla prima finale regionale di Miss Italia 2018 in Molise.

Dalle prime ore del pomeriggio, tra casting, prove, trucco e parrucco gli abitanti del centro storico hanno visto le miss guidate dal primo cittadino guardiese che ha spiegato loro alcuni cenni storici del borgo.

In pre-serata è stato presentato il nuovo libro della scrittrice, nonché agente esclusivista per il Molise di Miss Italia, Lidia Morelli, intitolato “Lui. Il lato ignaro” edito dalla casa editrice romana Herald Editore.

Una serata di intrattenimento dedicata al fascino e alla bellezza femminile, presentata da Emilio Volgarino e Clarissa Rollo, con ironici interventi di Marco, conduttore radiofonico di punta della trasmissione “All u can eat” di Radio Crik Crok, ha divertito il pubblico e le miss provenienti da Molise, Campania, Lazio e Puglia.

Una giuria di eccellenza formata da esponenti di importanti marchi nazionali, giornalisti ed operatori nel settore dello spettacolo hanno valutato non solo la bellezza, ma anche tutte le altre qualità delle concorrenti.

Sono dunque state incoronate le prime due miss che parteciperanno di diritto alle prefinali nazionali del 79esimo concorso di Miss Italia in rappresentanza del Molise, che si svolgeranno a Jesolo dal 3 al 9 settembre. Si tratta di Sara Evangelista e Silvia Cerioni.

Sara è stata eletta Miss Miluna Molise, ha 23 anni, è di Monteroduni, neolaureata in infermieristica e prossima al corso di specializzazione in sala operatoria. Silvia invece ha vinto il titolo di Miss Bellezza Rocchetta Molise, ha 18 anni, è romana e studia al Liceo delle Scienze Umane.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Vincenzo Tozzi e del presidente della Proloco Angelo Antenucci che hanno commentato: “Grazie a Miss Italia per aver scelto Guardialfiera e per aver regalato a tutti noi una serata di spettacolo con queste bellissime ragazze”.

Prossima tappa di Miss Italia in Molise, venerdì 17 agosto, a Campomarino Lido al Village Corrado, dove sarà eletta Miss Equilibra Molise 2018.

Appuntamento su La7, il 13 settembre, per una serata riassuntiva delle prefinali nazionali, e il 16 settembre, in diretta da Milano, per la serata conclusiva condotta da Francesco Facchinetti, che porterà all’incoronazione di Miss Italia 2018.

È possibile iscriversi al concorso seguendo le istruzioni sul sito web nazionale www.missitalia.it.

Alle selezioni possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non siano ancora in possesso della cittadinanza italiana.

Aggiornamenti e foto sulla pagina facebook ufficiale: missitaliamolise.