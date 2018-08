Un weekend caratterizzato dal tempo tipicamente estivo. Tra venerdì e sabato formazioni di temporali nelle ore pomeridiane. Il caldo interesserà anche il Molise ma in maniera moderata, annunciano da meteoinmolise.com.

Anche nel corso del fine settimana, l’anticiclone nord africano interesserà in maniera più diretta le nostre regioni centro settentrionali mentre il Sud continuerà a rimanere ai margini, raggiunto, invece, da correnti più fresche e a tratti instabili da Nord- Nord Est. L’anticiclone afro-mediterraneo manterrà i suoi massimi tra Portogallo e Spagna Meridionale dove il caldo diverrà veramente rovente con punte che potranno toccare i 45 gradi. Oltre al sole e al caldo, specie al Nord e sulle Tirreniche centro settentrionali, non mancheranno neppure rovesci e temporali, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Per informazioni e dettagli si può consultare il sito ufficiale.

Giovedì: mattina dal cielo completamente sereno. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi si verificheranno su Matese, Mainarde, Isernino e Campobassano dove arrecheranno possibili rovesci e/o temporali. Ventilazione moderata da nordest all’interno e da nordovest sulla costa e Basso Molise. In serata assenza di fenomeni. Temperature diurne comprese tra i 19-21 gradi della media montagna, i 26-28 gradi dei due capoluoghi di provincia, i 30 gradi del Basso Molise e i 26-28 gradi della costa. Mare poco mosso.

Venerdì: mattina soleggiata e calda. Al pomeriggio consueti addensamenti nuvolosi sui rilievi più importanti della regione con rischio di rovesci o temporali. Serata stabile e serena. Temperature in ulteriore lieve rialzo rispetto alla giornata precedente con punte di 32 gradi in Basso Molise. Venti deboli, mare calmo.

Sabato: splendida giornata estiva con cielo sereno al mattino. Durante il pomeriggio sviluppo di nubi sulle aree interne con associati possibili rovesci e/o temporali. Serata tranquilla. Debole ventilazione da nord. Valori di temperatura nelle medie del periodo. Mare da calmo a poco mosso.

Domenica: al mattino ancora stabile con qualche nube di passaggio. Situazioni che non cambia al pomeriggio e alla sera. Ventilazione debole. Temperature che toccheranno punte di 32 sul Basso Molise ma in generale valori nella media. Mari calmi.