Massimo Di Cataldo infiamma la folla nell’ultimo giorno della festività di Santa Maria degli Angeli. Il cantante romano si è esibito giovedì 2 agosto sul palco della festa di quartiere di Difesa Grande, nella periferia nord termolese. Un successo già preannunciato che segue la scia delle altre due serate quando, a calcare la scena su quello stesso palco, sono saliti rispettivamente il comico Nduccio e la band di Mirko Casadei.

Tshirt e jeans neri e capelli sbarazzini, Di Cataldo ha imbracciato la sua fedele chitarra ed ha dato vita ad un concerto emozionante. Attorniato dalla sua band composta da quattro musicisti, ha intonato i suoi brani più famosi senza disdegnare le canzoni di alcuni suoi colleghi. ‘Se adesso te ne va’, suo maggiore successo, assieme a ‘Prendimi l’anima’, ‘Come sei bella’ e ‘Domani chissà’ hanno appassionato il pubblico variegato che ha iniziato a cantare e muoversi sinuoso sotto al palco. Non solo giovanissimi, ma anche persone più adulte che, nell’artista romano divenuto famoso negli anni 90, rivedono parte della loro gioventù e della loro spensieratezza.

Un concerto durato quasi tre ore che ha raggiunto il clou quando con il singolo di quest’anno ‘Ci credi ancora nell’amore’, una ballata romantica per riscoprire l’importanza di uno dei sentimenti più travolgenti al mondo. Sullo sfondo, come nelle serate precedenti, è stato dedicato ampio spazio allo street food con diversi stand enogastronomici con prodotti tipici: liquirizia, taralli, pasta, vino, pizza, carne e dolci. A garantire la sicurezza ci hanno pensato le squadre della Misericordia, della Protezione Civile, della Valtrigno Molise assieme a Polizia Locale e di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza con agenti in borghese. Il tutto a corredo di una manifestazione che, nel corso degli anni, è divenuta il punto fisso di un quartiere unito attorno alla sua chiesa.