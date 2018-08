La termolese Martina Basile quinta agli Europei di ginnastica

La termolese Martina Basile è giunta quinta alla finale degli Europei di ginnastica artistica che si è svolta questo pomeriggio 5 agosto a Glasgow, in Scozia. Appena 15 anni, il talento nato a Roma da famiglia molisana era all’esordio in una competizione di questo tipo da senior, categoria nella quale è passata proprio nel 2018.

La Basile ha terminato il suo esercizio al corpo libero totalizzando 13.166 punti. La medaglia d’oro è andataa Melanie De Jesus Dos Santos. La francese ha ottenuto 13.766 precedendo la romena Denisa Golgota (13.600), terza la belga Axelle Klinckaert (13.400).

La finale è stata trasmessa in diretta televisiva nazionale questo pomeriggio su RaiDue, intervallata da altre grandi manifestazioni sportive. Enorme quindi il risalto per la splendida prova e per l’ottimo risultato della giovanissima atleta italiana, per altro capace di precedere la campionessa europea uscente Angelina Melnikova. Nella sua carriera anche una medaglia d’oro agli Europei Junior di Berna nel 2016 nel volteggio e fu terza nel concorso generale individuale.

Di famiglia termolese con radici anche a Campobasso, Martina è nata a Roma nell’ottobre del 2002 e vive a Ostia assieme alla famiglia che si era trasferita nella Capitale prima della sua nascita. Tuttavia sono molto forti i suoi legami con il Molise e in particolare con Termoli. Martina è la nipote del termolese Peppino Ciavatta.