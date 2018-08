Il mare è o no inquinato? È questo l’interrogativo a cui i cittadini cercano di dare una risposta. Per Legambiente e Goletta Verde, infatti, due punti su tre analizzati sarebbero altamente contaminati, mentre l’Arpa Molise afferma, dati alla mano, che la qualità delle acque termolesi è eccellente. Un allarme lanciato durante lo scorso fine settimana quando l’imbarcazione ambientalista ha raggiunto la costa di Termoli. In poche ore la notizia ha fatto il giro del web e l’opinione pubblica si è spaccata tra coloro che profetizzano l’eccellenza del mare e chi, invece, ne sottolinea le problematiche legate alla sporcizia.

La questione, di importanza vitale per tutti i residenti ed i turisti che scelgono le destinazioni per le loro vacanze, è stata sottoposta all’attenzione del primo cittadino Angelo Sbrocca che lancia un messaggio forte: “Basta fare terrorismo psicologico, lo stato della balneabilità delle acque è veramente eccellente”.

Le misurazioni dell’associazione ambientalista e dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente avvengono in punti diversi: mentre la prima effettua i campionamenti alle foci di torrenti, fiumi, scarichi e canali, la seconda valuta le acque distanti dalla costa. Questo crea dei risultati differenti di cui l’amministrazione è ben consapevole: “Conosciamo le criticità dei punti analizzati da Legambiente, come ad esempio il porto, ma sappiamo che sono zone dove non esiste la balneabilità – ha affermato ancora il primo cittadino – Per il resto le acque sono eccellenti anche nei periodi di grande afflusso turistico, come ad esempio il mese di agosto. Potete andare sul sito dell’Arpa, l’unico organo istituzionale riconosciuto, per verificare. L’azienda fa più prelievi a cadenza settimanale, non solo in un periodo, ed i risultati confermano quanto detto”.

Per il sindaco di Termoli “l’attendibilità dei dati dell’Arpa Molise è assoluta” e lancia un appello finale: “Invitiamo i cittadini ed i turisti a spargere la voce ed a venire sulla costa molisana dove il mare è cristallino. Verificherete di persona”.