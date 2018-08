L’economista Scacciavillani socio di Modaimpresa: “Patrimonio di professionalità che va salvaguardato”

L’economista molisano Fabio Scacciavillani avrà una quota del 10 per cento nel capitale sociale di Modaimpresa, la start up isernina del tessile nata dalle ceneri della Ittierre.

Lui, editorialista e blogger de Il Fatto Quotidiano, tra i dirigenti del Fondo sovrano dell’Oman e in passato al Fondo monetario internazionale e alla Bce ha scelto la sua tera per un progetto in cui, prima di lui, hanno creduto gli ex lavoratori della società di Pettoranello del Molise.

”Quando investo, studio sempre attentamente i manager, le persone, gli uomini e la storia di un’azienda. Nel caso di Modaimpresa – ha spiegato all’Ansa l’economista – ho conosciuto Romolo D’Orazio e ho trovato in lui e nei suoi collaboratori un patrimonio di professionalità, una cultura del bello, della creatività, che meritano di essere salvaguardati e rilanciati. L’Italia è leader mondiale della moda e Modaimpresa ha tutte e carte in regola per far ripartire un settore, come quello del tessile, che ha fatto la storia della nostra regione.Il Molise, fino a qualche anno fa – aggiunge – era conosciuto a livello internazionale per la sua industria della moda, le persone di questa ancor piccola azienda molisana mi hanno ispirato fiducia e penso che aver investito su di loro sia stata una mossa giusta, nell’ottica di non perdere il loro patrimonio di professionalità e di esperienza che potrà dare ancora tante soddisfazioni alla nostra regione”.