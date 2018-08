Le due ruote invadono la città: raduno nazionale del club “Vespa”

Decine di Vespa questa mattina per la strade del centro di Campobasso.

Corso Vittorio Emanuele è stato letteralmente invaso dalle due ruote per il sesto raduno nazionale organizzato dal Vespa Club di Campobasso. L’esposizione delle due ruote ha attirato non solo gli appassionati ma anche tante persone curiose diu poter ammirare i mezzi tirati a lucido per il giro turistico.

Il ritrovo per iscriversi alla corsa non competitiva era in piazza Vittorio Emanuele, ci si è spostati al museo dei Misteri e alle 11 la partenza in direzione Casalciprano per la visita del museo all’aperto prima del pranzo a Castropignano.

il club Vespa di Campobasso conta circa 130 iscritti e ha festeggiato proprio quest’anno 10 anni di attività: una passione che coinvolge tantissime persone e che da 72 anni segna l’evoluzione e la trasformazione di un mezzo che rivoluzionò il settore del trasporto su due ruote nell’Italia del dopoguerra.