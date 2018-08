Larino rappresenterà il Molise nella nuova edizione de il “Borgo dei borghi” su Rai 3

Larino sarà una delle protagoniste dell’edizione 2018-2019 del programma “Il Borgo dei Borghi” che, da quest’anno, andrà in onda su Rai 3 in prima serata a partire da novembre 2018. Il “Borgo dei borghi” è uno spazio dedicato alla scoperta dei borghi italiani nella trasmissione televisiva il “Kilimangiaro” condotta da Camilla Raznovch. La città frentana rappresenterà il Molise nella nuova edizione della trasmissione che già in passato ha visto tra i suoi protagonisti uno dei borghi più belli regionali e italiani, Bagnoli del Trigno.

Il progetto, curato dall’Assessore alla Cultura comunale Maria Giovanna Civitella, prevede la collaborazione di giovani ciceroni larinesi, esperti d’arte, artigiani locali, esperti di arti culinarie per la preparazione di piatti tipici, cultori della tradizione popolare per la declamazione di antichi detti e proverbi larinesi e cantori dell’antica Carrese.

L’inizio delle riprese sono previste per mercoledì 8 agosto e si suddivideranno in due fasi: quella da terra, con inizio la prossima settimana, che avverranno in collaborazione con Elephant Italia srl; e quelle aree con l’utilizzo del drone. La data di inizio di quest’ultime, però, è ancora da stabilire. L’utilizzo del drone andrà a evidenziare e promuovere la bellezza artistico-museale della cittadina frentana.