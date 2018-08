Il Molise ripiomba in un incubo. Come 16 anni fa. Scosse fortissime, anticipate da un boato. La prima alle ore 20 e 19. Epicentro a Montecilfone, magnitudo 5.2, poi rimodulata a 5.1, secondo i sismografi dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E’ lo stesso paese dove era stato registrato 48 ore fa un sisma di 4.6. Era la notte tra il 14 e il 15 agosto.

“E’ un terremoto simile a quello di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002, una scossa superficiale e della stessa natura”, riferisce Carlo Doglioni, il presidente dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Inoltre, a tremare “è la stessa faglia del sisma del 14 agosto”. Il sisma è stato seguito da numerose scosse di assestamento. Alle 21.28 una delle più forti: 3.5 la magnitudo con epicentro a Palata. Alle 22.22 una nuova ‘botta’: magnitudo di 4.5, rileva l’Ingv.

Il terremoto è stato avvertito in quasi tutto il Centro Sud: dalle Marche alla Campania fino alla Puglia. Paura anche a San Benedetto del Tronto, Napoli, Salerno, Bari. Si è sentita a Rieti e nei comuni colpiti dal sisma del 2016.

Tante le persone scese spaventate per strada, fuggite dalle proprie abitazioni e finanche dai centri commerciali: l’impressione è che questa volta la scossa sia durata più a lungo.Hanno lasciato tutto così com’era, qualcuno pure in ciabatte, in vestaglia o in pigiama.

Uno scenario che si poteva vedere non solo nei centri del Basso Molise, ma pure a Campobasso dove il terremoto è stato avvertito distintamente. Sotto shock una donna di Termoli che era in ascensore al momento del sisma, invece a Petrella una donna ha avuto un malore a causa dello spavento ed è stata portata in ospedale.

Molto spaventati pure i turisti che sono scappati dalle loro stanze d’albergo. Si sono riversati sul Lungomare Nord: la loro vacanza è stata rovinata in due giorni. “Basta, non ce la facciamo più. Torniamo a Roma”, lo sfogo di alcuni di loro.

Al momento si registra un solo ferito: si tratta di una donna di Larino travolta dallo specchio di casa andato in frantumi.

Ci sono crolli: le abitazioni sono pericolanti dopo la scossa di due giorni fa. Si segnalano palazzi lesionati e cornicioni caduti a Palata. Case sgomberate a Larino.

Diverse le abitazioni considerate a rischio e già destinate alla inagibilità a Guglionesi, soprattutto in centro, in viale Margherita e nel quartiere Petticeci. Sono al momento almeno 10 i condomini nei quali si riscontrano crepe anche esterne e lesioni i residenti sono stati tutti allontanati e sulla strada principale sono state apposte le transenne dai Vigili del Fuoco arrivati con due mezzi per le prime verifiche e i sopralluoghi di sicurezza.

E poi è crollato il soffitto di una vecchia abitazione di via Marina ad Ururi. Un’antica palazzina già lesionata è venuta giù a San Martino in Pensilis. A Montecilfone, epicentro del sisma è crollata l’ex caserma dei Carabinieri, da diverse abitazioni sono venuti giù calcinacci. “La scossa è stata fortissima”, le parole rilasciate all’Ansa dal sindaco Franco Pallotta che ha messo a disposizione la scuola per coloro che non volessero dormire in auto.

Tuttavia, c’è terrore nei paesi più vicini all’epicentro: tutti in strada, molti dormiranno in auto. Ad Acquaviva si andrà a dormire al campo sportivo: il sindaco lo ha messo a disposizione di coloro che non vogliono rientrare in casa. “Il campo sportivo è aperto per dormire all’aperto. Ho necessità urgente di tecnici per stimare lesioni“, l’appello che Francesco Troilo lancia su Facebook.

Anche Mafalda si organizza per la notte: il primo cittadino ha deciso di aprire la nuova scuola antisismica e da poco inaugurata. Per i cittadini spaventati e che non hanno intenzione di rientrare in casa sarà possibile dormire qui.

Intanto sono in corso nuove ricognizioni da parte del personale Anas al viadotto del Liscione, ispezionato solo ieri – 15 agosto – dopo la scossa di 4.6. Costruito negli anni sessanta e mai collaudo, è ‘sorvegliato speciale’ in questi giorni di di scosse violente.

Un bilancio comunque provvisorio: sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco e anche il presidente della Regione Molise Donato Toma ha immediatamente raggiunto i luoghi del sisma.

Seguono aggiornamenti