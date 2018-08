Keità Balde firma per l’Inter spinto dalla fidanzata molisana nerazzurra

Per qualcuno c’è anche il suo ‘zampino’. Se Keita Baldè è diventato un giocatore dell’Inter è anche grazie alla fidanzata Simona Guatieri, modella ed ex velina (come nel più classico dei copioni), molisana soprattutto. Isernina per la precisione. Qualcuno ricorderà il suo volto: agli ultimi Mondiali giornalisti e fotografi non se la sono lasciati ‘scappare’ sugli spalti degli stadi in Russia, dove era andata per tifare il Senegal del suo amato Keita. E così Simona, di probabilmente nemmeno la maggior parte dei molisani conosceva la famosa love story, è entrata a far parte della lista delle ‘wags’, le fidanzate famose dei calciatori.

Ora proprio lei avrebbe spinto il forte attaccante ex Lazio a ad andare a Milano dopo un anno al Monaco e a firmare per il club neroazzurro, di cui lei sarebbe pure stra-tifosa.

Intrecci calcistici e di gossip che infiammano il Ferragosto dei supporters interisti. Una nutrita rappresentanza è presente pure in Molise. Fatto sta che ieri – 13 agosto – Keita ha sostenuto il primo allenamento sotto gli occhi dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti e ai microfoni di InterTv ha dichiarato di essere tornato in Italia “con tanta voglia di giocare in un grandissimo club”. E poi “i tifosi mi sono sempre piaciuti già quando ero qui in Italia, ora li ho dalla mia parte e spero di farli felici ogni domenica”.

Sicuramente anche la bella Simona si trasferirà a Milano con il suo bel fidanzato, così come aveva fatto l’anno scorso andando a vivere nel Principato di Monaco per stare vicino all’attaccante. Quale occasione migliore per la modella isernina che, dopo l’esperienza come velina a Telecinco nella versione spagnola di ‘Striscia la notizia’, sogna un futuro nella tv italiana.

E chissà se da Milano i due decideranno di fare una ‘capatina’ in Molise.