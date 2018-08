Stavano giocando sulla strada, come tutte le sere estive. Due adolescenti, una palla, lo scooter. Una scena abituale, comune. A due passi da casa. Stanotte però il gioco si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto la comunità di San Felice del Molise, teatro del dramma che si è consumato attorno all’una e trenta della notte.

Uno dei due ragazzi, 16 anni, è stato investito dall’amico che guidava il motorino sulla Ripaltina. Una strada che segna l’accesso in paese da Montefalcone del Sannio, ma è che è anche centro abitato. Urtato con violenza, ha perso la vita poco dopo per le ferite gravissime riportate nella caduta e nell’impatto contro il veicolo, che lo ha travolto.

Forse uno scherzo, forse l’amico – che ha 15 anni – non lo ha visto nel buio. Non si conoscono i dettagli, sui quali stanno indagando i carabinieri di Montefalcone, la stazione dell’arma più vicina, col supporto di Termoli. Una storia ancora fitta di buchi neri sui quali si deve fare luce.

Straziato, incredulo, è stato lo stesso conducente dello scooter a lanciare l’allarme vedendo l’amico a terra, il sangue attorno. Sul posto un’ambulanza del 118 dalla postazione di Castelmauro, ma i soccorsi sanitari sono stati inutili. Il corpo del giovanissimo è stato trasferito, una volta che i medici hanno stabilito il decesso, all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli dove in mattinata ci sarà l’ispezione cadaverica, alla quale potrebbero seguire altri provvedimenti.

Sono in corso gli accertamenti e si attendono le disposizioni della Procura competente.

Sia la vittima che l’amico, giunto anche lui con la famiglia all’ospedale di Termoli, sono di San Felice.

La comunità di San Felice è sconvolta e incredula e si è svegliata con una notizia che ha scosso tutti. “Qui ci conosciamo tutti – rivela il sindaco Fausto Bellucci sentito telefonicamente – in queste serate di festa poi siamo in giro fino a tardi, come é successo stanotte quando abbiamo sentito l’ambulanza. È un dolore grandissimo”. Nei giorni prossimi, quando sarà stabilito il giorno del funerale, il sindaco proclamerà il lutto cittadino.