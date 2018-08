Gli atleti dell’evento ‘In giro con il diabete’, partiti con le loro biciclette da Agnone, sono arrivati a Termoli nel pomeriggio di domenica 26 agosto.

Ad accoglierli nella sala consiliare del Comune di Termoli è stata la vicesindaco Maria Chimisso. Il presidente dell’associazione ‘In giro con il diabete’ Marco Taurino ha ringraziato per l’accoglienza che ha definito ‘autentica e non di facciata’ così come quella riservata loro nella tendopoli di Guglionesi dove gli atleti si sono fermati prima di arrivare a Termoli.

In sala consiliare erano presenti anche i membri dell’associazione Aniad Abruzzo e Aniad Molise e l’associazione Diabetici Basso Molise