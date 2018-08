Il Termoli 2016 cambia allenatore e sceglie l’ex giallorosso Matteo Zito

Il nuovo allenatore del Termoli 2016 è Matteo Zito. Il tecnico di San Severo è reduce da un’esperienza allo Sporting Ordona che ha condotto fino allo scorso aprile. La società giallorossa ha scelto quindi di affidarsi alla sua esperienza per affrontare il prossimo campionato di Promozione, dopo la richiesta di ripescaggio accolta dal comitato regionale Molise di calcio.

Già noto nell’ambiente termolese per aver militato nella stagione 2000/2001 con il Termoli 1920, vincendo il campionato di Eccellenza, Matteo Zito ha alle spalle diverse esperienze su panchine di Eccellenza e Promozione in Puglia, avendo allenato in piazze importanti come Manfredonia, Lucera, San Severo e Ascoli Satriano.

Con l’arrivo di Zito, la società intende “consolidare il progetto che vede impegnata la società termolese a valorizzare ed investire sui giovani del territorio. La società e i giocatori ringraziano l’allenatore Salvatore Cardamone, per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni alla guida della squadra”.

(foto da foggiasport24.com)