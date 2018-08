Hashish e marijuana per ‘fumare’ durante il concerto, due 20enni nei guai

Si erano ‘equipaggiati’ per bene, avevano con sè pure lo ‘sballo’: hashish e marijuana da fumare durante il concerto della cover band dei Pink Floyd che ieri sera – 9 agosto – si è esibita al teatro sannitico di Pietrabbondante. I due ventenni, in vacanza in Molise, sono stati ‘pizzicati’ dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone.

I militari li hanno fermati e successivamente hanno sequestrato la droga che i due giovani avevano portato con sè. Ora dovranno rispondere di detenzione illegale di stupefacenti. Ulteriori indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare il canale di rifornimento della droga rinvenuta.