Internet veloce arriva finalmente anche in quella parte del Basso Molise che ne era sprovvista. La Tim, l’azienda italiana di telecomunicazioni, ha scelto anche Guglionesi e Petacciato per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che grazie alla tecnologia Fttc (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese. L’iniziativa ha l’obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare le due località del Basso Molise verso il modello della Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment.

“Questa moderna rete – ha commentato Francesco Gentile, Responsabile Wholesale Operations Tim Abruzzo e Molise – consente ai cittadini e alle aziende di usufruire di una connessione veloce e sicura e di accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da Tim e alla fattiva collaborazione con le Amministrazioni comunali di Guglionesi e di Petacciato”.

A breve dunque per i professionisti e, più in generale, per tutti i cittadini di Guglionesi e Pettaciato potranno navigare in rete più velocemente e in maniera molto più sicura. Infatti, si passerà dai 20 megabit al secondo ai 100 megabit previsti dal nuovo servizio in fibra ottica della Tim. L’investimento complessivo è di oltre 450mila euro, impegno che ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia DigiTim che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese. I lavori sono iniziati lo scorso anno con la posa della fibra, prima in centro paese e a seguire nelle frazioni. Nel primo trimestre del 2018, invece, è stato completato il cablaggio dei due centri storici. Il programma di cablaggio ha consentito di collegare la totalità del territorio, “per una copertura pari a circa 3.000 unità immobiliari realizzata grazie alla posa di oltre 25 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano nei due comuni 25 armadi stradali alle rispettive centrali”.

“Grazie alla nuova rete in fibra ottica, realizzata in tecnologia Fttc (Fiber to the cabinet), saranno disponibili i servizi digitali che caratterizzano la città intelligente, – spiega Gentile – come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l’offerta, e monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi”.

Per quanto riguarda l’entertainment, “con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche in HD. – continua il Responsabile della Tim – . Con TimVision sono sempre disponibili migliaia di contenuti tra anteprime esclusive, serie TV, film, cartoni e lo Sport con Eurosport Player”. Oltre a TimVision Tim offre una TV che unisce il meglio “dell’intrattenimento, proponendo la più ampia piattaforma di distribuzione di contenuti premium, grazie agli accordi siglati con Netflix ai quali si affianca anche l’offerta Tim Sky. In questo modo – spiega Gentile – si intende proporre ai clienti le migliori produzioni televisive e incentivare l’utilizzo delle infrastrutture di connessione a banda larga e ultralarga fisse e mobili, che rappresentano il futuro anche per il mercato dell’intrattenimento”.

Le imprese, inoltre, possono accedere al mondo delle soluzioni professionali sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. “Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come lo smart working, la unified communication la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing per le aziende, come le applicazionisoftware as a service” conclude Francesco Gentile.