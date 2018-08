Garbino con rischio incendi e poi maltempo, diffusa doppia allerta arancione

Doppia allerta arancione sul Basso Molise nelle prossime ore. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile non fa dormire sonni tranquilli alla popolazione già provata dal terremoto che si è verificato a più riprese a cavallo di Ferragosto. In particolare l’allerta si riferisce ai possibili incendi boschivi nel pomeriggio di oggi, sabato 25 agosto, caratterizzato da un forte vento di garbino che appunto favorisce i roghi e da un’allerta sempre di tipo arancione ma per temporali e criticità idrogeologica nella giornata di domani 26 agosto, quando le previsioni sono pressoché unanimi nell’annunciare un drastico cambiamento del meteo e l’arrivo di correnti fresche con piogge sparse.

Nello specifico il bollettino di sintesi delle criticità diffuso dalla Protezione civile regionale annuncia nel pomeriggio di oggi precipitazioni isolate con temporali sui settori occidentali e centrali della regione e quindi in particolare nell’area pentra e sul Molise centrale. Al contrario temperature alte invece sul basso Molise, che dall’ora di pranzo di oggi è sferzato da un forte vento caldo da sud ovest. Un vento, il libeccio che da queste parti è comunemente definito garbino, che favorisce gli incendi boschivi ed è per questo che è stata diffusa un’allerta arancione sulla Litoranea, mentre sulle altre zone del Molise l’allerta per i possibili roghi è di tipo giallo.

L’annunciato cambiamento meteo è confermato anche dalla Protezione civile che per domani 26 agosto prevede precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio o temporale a quantità moderata per la zona del Molise centrale, ma ancora maggiore sui settori costieri. Fenomeni che sono attesi in progressiva attuazione dalla tarda serata. Vuol dire che i temporali previsti attorno all’ora di pranzo di domenica dureranno per diverse ore per poi calare d’intensità con l’arrivo della notte.

Anche in questo caso l’allerta è di colore arancione per la zona C, quella della litoranea molisana, sia per i temporali che per la criticità idrogeologica, mentre è gialla in Alto Molise e nel campobassano. Le temperature dovrebbero scendere in picchiata, visto che stando alle previsioni la minima domani sarà di 20 gradi. È presto tuttavia per parlare di chiusura dell’estate perché per gli esperti meteo è probabile che a metà della prossima settimana tornerà il caldo oltre i 30 gradi.