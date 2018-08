Paura sulla strada statale 16 in territorio di Campomarino questo pomeriggio, sabato 11 agosto, attorno alle 17,50 all’altezza del chilometro 551+700. Un caravan si è scontrato con un’auto in maniera frontale finendo rovesciato su un lato.

Si è temuto il peggio per gli occupanti nonché per chi era a bordo della vettura. Inoltre un’altra macchina ha urtato in maniera più lieve i mezzi incidentati. Nell’incidente sono rimaste contuse tre persone, per fortuna nessuna in maniera grave.

Sul posto due ambulanze del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia Stradale di Termoli. Un uomo sui 40 anni è stato trasferito al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Allo stesso ospedale sono state trasportate altre due persone ferite. L’incidente conferma la pericolosità di queste ore sulle strade particolarmente trafficate per il classico esodo di agosto.

Particolarmente impegnative le operazioni per permettere l’uscita degli occupanti del caravan che nell’impatto si è rovesciato su un fianco.