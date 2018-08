Fondo sanitario nazionale, al Molise 576 milioni di euro

Al Molise andranno poco più di 576 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale, somma ritenuta marginale dal Governatore Toma. “Abbiamo proceduto, prima in Commissione Salute e poi in Conferenza delle Regioni, alla ratifica del Fondo sanitario nazionale. Una quota maggiore rispetto a quella dello scorso anno ma che comunque reputo non ancora sufficiente alla domanda di sanità che viene dai molisani” ha dichiarato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine dei lavori che hanno interessato la Conferenza delle Regioni in tema di riparto del Fondo sanitario nazionale.

I criteri di ripartizione dei fondi si basano sul numero della popolazione e per Toma “è necessario che la ripartizione del Fondo venga fatta anche in base ad altri parametri, quali l’invecchiamento della popolazione, la particolare orografia dei territori e la presenza di zone disagiate. Attendiamo che si tengano in debita considerazione anche questi elementi e incalzeremo Ministeri e Governo centrale affinché ciò sia reso possibile”.