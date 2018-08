Si parte questa sera alle 21 con “La truffa del secolo” del regista francese Olivier Marchal, un maestro del polar contemporaneo. La pellicola sarà proiettata alle ore 21 sulla terrazza dell’ex Gil di via Milano a Campobasso dove proprio stamattina è stato illustrato il programma completo della quarta edizione di “Kiss Me Deadly”, una rassegna di film noir ma non solo.

La presentazione della ricca kermesse (27-31 agosto) si è tenuta nella sala conferenze dell’assessorato regionale al Turismo e alla Cultura (all’interno della Fondazione Molise Cultura). Il progetto, la cui direzione artistica è di Leopoldo Santovincenzo, è stato realizzato dall’associazione musicale Thelonious Monk di Gianclaudio Piedimonte, dal Collettivo Kmd e finanziato dalla Regione Molise (ente attuatore la Fondazione).

“Fedeli al proposito di cercare nuovi sguardi sul noir – leggiamo nel comunicato stampa di presentazione – abbiamo selezionato 3 esordi alla regia sui 6 titoli delle Dark Nights. Viaggeremo dalla Francia alla rivelazione italiana del Berlino Film Festival “La terra dell’abbastanza”, dall’inquietante sottobosco newyorchese di “Most beautiful Island” scritto, interpretato e diretto dalla spagnola Ana Asensio, all’Australia profonda dove opera una torbida coppia di serial killer, dalla provincia sensuale e malinconica di Georges Simenon al Belgio, con l’anteprima del grande crime-melò di Michaël R. Roskam, “Le fidèle”. Ma c’è anche, per la prima volta, una piccola retrospettiva – a cura di Pasquale Pede – dedicata alla più affascinante e misteriosa delle attrici noir americane, Gene Tierney, con 3 capolavori assoluti in versione restaurata scelti tra i classici degli anni ’40 e ‘50”.

Spazio anche alla letteratura con due ospiti d’eccellenza: Giancarlo De Cataldo, autore di Romanzo Criminale e di Suburra, e Marco Vichi, creatore del commissario fiorentino Bordelli.

Torna il fumetto con una mostra dedicata ai Gialli… da ridere curata da Lucca Comics & Games ma soprattutto con i nuovi workshop di cui sono protagonisti Ratigher & Marco Galli e Werther Dell’Edera con la collaborazione della colorista molisana Giovanna Niro.

Una finestra sulla fotografia, infine, con Francesco Acerbis che da Parigi porta a Campobasso il suo progetto Nero e animerà il terzo workshop di Kmd 2018.

Il biglietto di ingresso per il film è di 4 euro (giornaliero 6 euro). C’è possibilità di sottoscrivere un abbonamento al costo di 25 euro o da 50 euro per i soci sostenitori. Le prevendite alla libreria Mondadori di via Pietrunto. In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno all’interno dell’auditorium sempre in via Milano.

QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDÌ 27 AGOSTO

ore 20.00

Presentazione KMD 2018

ore 20.30 Fotografia

INCONTRO CON FRANCESCO ACERBIS

In collaborazione con Centro per la Fotografia Vivian Maier

ore 21.00

LA TRUFFA DEL SECOLO di Olivier Marchal (Francia, 2017)

MARTEDÌ 28 AGOSTO

ore 16.30

FOTOGRAFIA

IMMAGINI E PAROLE. Per una fotografia letteraria.

WORKSHOP DI FRANCESCO ACERBIS

In collaborazione con Centro per la Fotografia Vivian Maier

ore 17.00 Retrospettiva GENE TIERNEY, L’ANGELO NERO

VERTIGINE di Otto Preminger (Usa, 1944)

ore 19.30

NOIR A FUMETTI.

INAUGURAZIONE MOSTRA GIALLI… DA RIDERE

a cura di Pier Luigi Gaspa

In collaborazione con Lucca Comics & Games

ore 20.30

NOIR A FUMETTI. INCONTRO CON RATIGHER E MARCO GALLI

ore 21.00

MOST BEAUTIFUL ISLAND di Ana Asensio (USA, 2017)

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO

ore 16.30

NOIR A FUMETTI .

LA GENESI DEL MALE. WORKSHOP DI RATIGHER E MARCO GALLI

ore 17.00 Retrospettiva GENE TIERNEY, L’ANGELO NERO

FEMMINA FOLLE di John M. Stahl (Usa, 1945)

ore 20.00

TRA LE PAGINE SCURE. INCONTRO CON GIANCARLO DE CATALDO

ore 21.00

LA TERRA DELL’ABBASTANZA di Damiano e Fabio D’Innocenzo (Italia 2018)

GIOVEDÌ 30 AGOSTO

ore 17.00 Retrospettiva GENE TIERNEY, L’ANGELO NERO

SUI MARCIAPIEDI di Otto Preminger (Usa, 1950)

ore 20.30

TRA LE PAGINE SCURE – INCONTRO CON MARCO VICHI

ore 21.00 –

LA CAMERA AZZURRA di Mathieu Amalric (Francia, 2014)

ore 23.00 – Midnight Movie

HOUNDS OF LOVE di Ben Young (Australia, 2016)

VENERDÌ 31 AGOSTO

ore 16.30

NOIR A FUMETTI

CONVERSAZIONI SUL FUMETTO con WERTHER DELL’EDERA

con la partecipazione della colorista GIOVANNA NIRO

ore 20.30

NOIR A FUMETTI – INCONTRO CON WERTHER DELL’EDERA

ore 21.00 – ANTEPRIMA

LE FIDELE di Michaël R. Roskam ( Belgio/Francia/Olanda, 2017)

ore 23.00

DREAMLIKE NOIR 3. Sonorizzazione live di immagini a cura di Mauro Minervini

Closing Party

30 YEARS OF ACID JAZZ RECORD

EDDIE PILLER dj set