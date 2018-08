“Facciamo scuola”, saranno 14 i progetti finanziati con le indennità dei 5 stelle

Nuove tecnologie, multimedialità, lingua inglese, biblioteche innovative, accessibilità e sicurezza, musica e, tra i più originali, lo studio dei profumi delle piante officinali e la cucina digitale in carcere. Sono questi i temi concentrati nei progetti proposti dagli istituti molisani che presto potranno realizzarsi grazie all’iniziativa nazionale “Facciamo scuola” del Movimento 5 stelle, che per il Molise prevede un budget di 140mila euro.

Lunedì 6 agosto si sono concluse le votazioni sulla piattaforma Rousseau per il progetto ‘Facciamo Scuola’ del Movimento 5 Stelle. In Molise, 175 iscritti hanno espresso le loro preferenze, 486 in totale, in merito ai 16 progetti presentati dalle scuole della regione. I 14 più votati, ora, saranno finanziati con 140 mila euro donati dalla Consigliere regionale Patrizia Manzo e dall’ex inquilino di Palazzo D’Aimmo, ora deputato della Repubblica, Antonio Federico. Donazione frutto di parte delle indennità di carica alle quali, i due politici, hanno rinunciato nella scorsa legislatura. Ogni singolo progetto sarò sostenuto con un massimo di diecimila euro.

“Vista la disponibilità dei tagli dei nostri dispendi e dell’ottima risposta da parte degli istituti scolastici – ha dichiarato la Vicepresidente del Consiglio regionale Patrizia Manzo – a testimonianza della loro necessità di fondi per attuare progetti innovativi didattici, io ed Antonio Federico abbiamo ampliato il fondo da 100 mila a 140 mila euro. La scuola e la didattica rivestono un ruolo fondamentale nella società, i ragazzi hanno bisogno di attenzione e spazi adeguati con strumentazioni idonee a sviluppare la loro voglia di imparare, la loro voglia di progettare. Sono pochi fondi ma sono fiera di quanto abbiamo fatto e della possibilità che daremo a 14 istituti di realizzare, nonostante le tante difficoltà in cui versano, piccoli progetti per i ragazzi che si preparano ad essere gli adulti del futuro.”

Gli iscritti molisani alla piattaforma Rousseau hanno potuto scegliere e votare tra 16 progetti. Al voto hanno partecipato appena 175 aventi diritto per un totale di 486 preferenza. A rientrare nel finanziamento sono i primi 14 progetti più votati. “Le scuole vivono in uno stato d’emergenza economica cronica – ha spiegato Patrizia Manzo. – A questa povertà materiale rispondono con la ricchezza delle idee proposte e delle attività promosse. Fucine della futura società, avvertono l’esigenza di abbandonare lo stereotipo classico e di ripensarsi più ‘aperte’: una nuova didattica che utilizza le tecnologie digitali per interagire con la disabilità, o la pluriculturalità anche attraverso attività laboratoriali e sociali extra scolastiche.”

Nel rispetto delle leggi vigenti, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare a eventi di natura politica, ne saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle stesse. Le somme erogate dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi preposti dagli stessi istituti. “Siamo orgogliosi di questa iniziativa – conclude la Manzo – il taglio delle indennità legato al miglioramento dei servizi scolastici regionali ci sembra la ricetta giusta per mantenere le promesse prese con i cittadini e garantire istruzione di qualità alle giovani generazioni”.