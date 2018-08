Da 15 giorni gli operatori della formazione professionale sono tornati a battere i pugni in Regione. Stamattina hanno presidiato la sede del Consiglio regionale disturbando col suono dei fischietti i lavori dell’aula in cui si stava parlando dell’emergenza terremoto in Molise.

Giovanna Veleno della Uil Scuola (settore formazione professionale) è la portavoce dei manifestanti: “Fino a quando l’Inps non certificherà i residui su politiche attive e passive i dirigenti – e non i rappresentanti politici – non danno seguito alla delibera 277 che ha stanziato 1 milione di euro per dare continuità alle nostre attività nei Centri per l’impiego”.

E infatti sulle convenzioni non c’è ombra della firma coi datori di lavoro degli operatori. Si tratta di enti privati convenzionati con la Regione dal 2005, da quando, cioè, ha voluto gli operatori per fare politiche di orientamento al lavoro negli ex uffici di collocamento.

“Siamo qui per chiedere un incontro in Regione affinché ci facciano tornare al lavoro, vedano loro che tipo di misura adottare. Resta il fatto che non solamente 39 di noi (e le loro famiglie) pagano il prezzo di certe decisioni ma anche l’utenza che si vede risolvere solo le urgenze. I Centri per l’impiego senza di non non riescono a orientare chi, per esempio, un posto l’ha perso e ha 50 anni. O chi, per inesperienza, ha bisogno di una mano per la compilazione del curriculum”.