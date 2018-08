Cultura e turismo, presentati i progetti di servizio civile per dodici volontari

Sono due i progetti di Servizio Civile Nazionale presentati dal Comune di Larino ed ammessi a finanziamento dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Entrambi i progetti andranno a toccare e a interessare la sfera culturale e turistica. Presentati questa mattina, il primo, ‘Larino da scoprire 2017’, è un progetto destinato alla valorizzazione del sistema museale pubblico e privato; il secondo, ‘Larino per i cittadini 2017’, riguarda l’educazione e la promozione culturale.

Entrambi i progetti vedranno occupati 12 volontari, sei per ogni progetto, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti che siano in possesso di diploma o laurea. Il bando sarà pubblicato entro lunedì 27 agosto sul sito del Comune di Larino. Le relative domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Ogni aspirante volontario potrà candidarsi a un solo progetto pena l’esclusione.

“Si tratta – ha dichiarato l’Assessore alle politiche sociali Alice Vitiello – di una grande occasione per il Comune di Larino di incentivare due settori importanti: culturale e turistico, ed una opportunità per 12 giovani di poter fare un’esperienza formativa e di lavoro, sicuramente utile e qualificata.” La durata del progetto è di 12 mesi e ogni volontario dovrà impegnarsi per un massimo di 30 ore settimanali. Per i dodici ragazzi che andranno a svolgere il servizio civile ci sarà un rimborso si 433, 80 euro mensili.