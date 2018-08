Ha avuto una ottima riuscita ed è stato anche e soprattutto particolarmente utile la quarta gara regionale di primo soccorso. Il presidente regionale della Croce Rossa Italiana Molise Giuseppe Alabastro ha infatti affermato di essere soddisfatto per la partecipazione dei volontari, “nonostante l’emergenza regionale dettata dallo sciame sismico ma soprattutto per l’importante ricaduta formativa che ha la gara di primo soccorso, infatti è un’occasione in cui il nostro personale specializzato nel truccare altri volontari riproducendo segni esterni di diverse patologie e nel ricostruire ferite, tagli e finte amputazione, ha operato benissimo come anche i simulatori nelle varie patologie, tutto questo serve per addestrare il nostro personale addetto al soccorso che ha la possibilità di essere calato in una scena, curata nei minimi dettagli, affinché possa operare secondo procedure e protocolli codificati a cui poi nella vita reale sono chiamati ogni qualvolta viene richiesto un intervento di soccorso”.

A Ferrazzano sono state allestite diverse scene che riproducono incidenti sul lavoro, in particolare in una falegnameria, un attentato in una pinacoteca con diversi feriti e un incidente in un teatro mentre dei tecnici allestivano una scenografia per uno spettacolo.

Nella gara ogni squadra è stata attentamente valutata e motorizzata, esaminata ogni azione di ciascun dei 7 componenti della squadra dei soccorritori, sotto l’occhio attento di diversi giudici qualificati ed imparziali coordinati da giudici Master esperti in materia di soccorso. Oltre 150 gli intervenuti e diversi sono stati i visitatori provenienti dalle regioni limitrofe.

Un valido supporto all’organizzazione è stato fornito dal Comitato Regionale Campania in particolare dalla Sor Campania per i collegamenti e dal Comitato di Napoli che ha fornito un team di personale qualificato per le riprese interne ed esterne con sofisticate apparecchiature e riprese video con i droni che in particolare situazioni di emergenza offrono un valido contributo alla attività di

soccorso. La IV Gara Regionale di primo Soccorso è stata aggiudicata dalla Squadra del Comitato di Campobasso che di diritto parteciperà a Scalea, in provincia di Cosenza, il prossimo 14 ottobre alla Gara Nazionale di Primo Soccorso, fuori concorso ha partecipato la squadra del Comitato di Casal di Principe, in provincia di Caserta.

Le autorità della Croce Rossa Italiana intervenute sono stati i presidenti della regione Liguria dottor Maurizo Biancaterra, il Cavaliere

Giovanni Addis Presidente Regionale Cri Campania e il Presidente dell’Abruzzo dottor Gabriele Perfetti i quali hanno lodato l’operato degli organizzatori della Gara diretti dal Delegato Tecnico Regionale Area Salute e Consigliere del Direttivo del Comitato Cri Molise Volontaria Roberta Angelocola. Il Presidente Alabastro si dichiara soddisfatto “perché dopo anni e dopo tanti sacrifici quest’anno abbiamo riproposto una bellissima gara regionale ricca di significati e valori, infatti per la prima volta in corteo ha sfilato il labaro del Comitato Regionale Molise della Croce Rossa Italiana insignito di benemerenza dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per l’emergenza alluvione di Alessandria 1994. Inoltre nella cerimonia di apertura sono stati ricordati i

cari colleghi ed amici che purtroppo ci hanno lasciato, tra i colleghi Vinicio Cieri sempre al servizio del prossimo, il dottor Raffaele Di Robbio. La Cri Molise ha voluto ricordare con una targa alla memoria ritirata dalla moglie dell’ingegner Giovanni Strazzullo, un Vigile del fuoco che ha collaborato in tante emergenze regionali con i volontari della Croce Rossa in modo particolare nell’emergenza terremoto di San Giuliano di Puglia.

La Cri regionale continua, anche se con risorse limitate, ad essere il primo network Umanitario della regione Molise e in questo particolare periodo di emergenza regionale oltre ad attivare la propria Sala operativa regionale nella nuova sede del Comitato Regionale Cri Molise in via Conte Verde 3 a Campobasso, ha una struttura tecnica regionale di valutazione, una task-force di valenti tecnici esperti, quale uno psicologo, un ingegnere, medico, disaster manager, funzionario regionale addetto alle operazioni che quotidianamente si alternano e visitano le tendopoli, incontrano la popolazione residente e parlano con i tecnici dei diversi Centri Operativi Comunali attivati, e sono gli interlocutori privilegiati dei sindaci dei territori dei comuni del cratere.

“Ed infine voglio ringraziare gli sponsor della manifestazione che hanno contribuito ad arricchire i premi dei partecipanti alla Gara : il Pastificio La Molisana s.p.a con sede a Campobasso, l’Azienda Vinicola San Nicola di Pollutri con punto vendita a Termoli, La societa’ coperativa Biosapori di Casacalenda e il Confettificio Papa Dolce e Amaro s.r.l. di Monteroduni. Si ringrazia la Regione Molise e il Comune di Ferrazzano per il patrocinio in modo particolare un grazie agli Amministratori e ai funzionari comunali di Ferrazzano per la loro disponibilità e attenzione dimostrata nei confronti della Croce Rossa Italiana del Molise. Il mio grazie va ad Antonello Di Vincenzo un giovane di 11 anni di Mirabello Sannitico che ha accompagnato il corteo con il suono del suo rullante, alla rappresentanza del gruppo folcloristico di Ferrazzano ai tanti volontari che in questi mesi si sono impegnati in tante ore di addestramento e riunioni organizzative insieme ai dipendenti e funzionari del Comitato Regionale Molise. Un grazie ai Giovani Cri, alla componente del Corpo Militare Volontario CRI, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana”.