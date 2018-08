Corse Campobasso – Fiat Termoli, autorizzate l’anticipo delle partenze

Da domani giovedì 23 agosto l’orario di partenza delle corse dirette alla Zona Industriale di Termoli da Campobasso saranno anticipate di 20 minuti, al fine di consentire all’utenza di raggiungere in tempo utile il posto di lavoro. La variazione dell’orario si è resa necessaria dopo la chiusura al traffico della S.S. 647 “Bifernina”, disposta dalle autorità competenti a seguito dei recenti eventi sismici del 14 e 16 agosto.

L’autorizzazione è arrivata dalla Regione Molise a seguito dell’incontro avvenuto questa mattina, mercoledì 22 agosto, tra la UIL Molise, unitamente alle categorie UILTEC, UILM e UILTemp e l’Assessore ai trasporti della Regione Molise, Vincenzo Niro. Nell’incontro è stato evidenziato come: “gli autobus che quotidianamente accompagnano i lavoratori diretti al Nucleo Industriale di Termoli, giungevano sul posto con circa mezz’ora di ritardo sui luoghi di lavoro, con le inevitabili conseguenze di carattere organizzativo ed economico a loro carico, in quanto anche un’eventuale flessibilità oraria non conciliava con gli orari degli autobus” spiegano i sindacalisti.

La richiesta all’Assessore consisteva nel chiedere “all’azienda che si occupa di quella tratta, la Sati, di anticipare la partenza di alcune specifiche corse, così da agevolare l’arrivo dei lavoratori in tempo per iniziare il proprio turno”. Richiesta immediatamente recepita da Niro che si è rapidamente attivato nei confronti dell’Azienda, autorizzando, a partire da domani 23 agosto, e per tutto il periodo in cui la SS 647 resterà chiusa, l’anticipo di tutte le corse dirette verso la Z.I. di Termoli di 20 minuti.

Dal canto suo la Sati, oltre a recepire le nuove disposizioni, ha subito comunicato i nuovi orari di partenza. Le corse interessate alla variazione sono quelle delle ore 4:35, 12:35 e 20:35 che con il nuovo orario provvisorio diventano 4:15, 12:15 e 20:15. Invece per quanto concerne delle ore 6:30 l’anticipo avrà decorrenza dal giorno venerdì 24 agosto, con nuovo orario di partenza fissato alle ore 6:10.

Per le stesse ragioni legate alla necessità di fornire un congruo preavviso all’utenza, per quanto riguarda le corse in partenza dai comuni di Lucito, Lupara, Castelbottacio, Morrone, Ripabottoni, Montagano,Petrella, l’anticipo degli orari di partenza avrà decorrenza da giovedì 23 agosto, limitatamente alle corse del secondo e del terzo turno, mentre le corse del primo turno saranno anticipate a partire dal giorno venerdì 24 agosto.